"Понимали, что там уже было опасно находиться", - Пятов вспомнил последний матч Шахтера на Донбасс Арене

Легендарный голкипер "Шахтера" Андрей Пятов вспомнил последний матч донецкой команды на "Донбасс Арене", который состоялся ровно 11 лет назад.

"Очень тяжелые ощущения были. Понимали, что там уже было опасно находиться. Больше думали о безопасности своих семей.

Помню, что мы победили, но уже больше думали о ситуации, которая творилась в Донецке", – сказал Пятов.