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"Понимали, что там уже было опасно находиться", - Пятов вспомнил последний матч Шахтера на Донбасс Арене
С того матча прошло ровно 11 лет
Фото: ФК Шахтер
Легендарный голкипер "Шахтера" Андрей Пятов вспомнил последний матч донецкой команды на "Донбасс Арене", который состоялся ровно 11 лет назад.
"Очень тяжелые ощущения были. Понимали, что там уже было опасно находиться. Больше думали о безопасности своих семей.
Помню, что мы победили, но уже больше думали о ситуации, которая творилась в Донецке", – сказал Пятов.
"Шахтер" последний раз проводил официальный матч на "Донбасс-Арене" 2 мая 2014 года, когда под руководством Мирчи Луческу обыграл "Ильичевец".
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