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"Понимали, что там уже было опасно находиться", - Пятов вспомнил последний матч Шахтера на Донбасс Арене

Премьер-лига
Обновлено

С того матча прошло ровно 11 лет

"Понимали, что там уже было опасно находиться", - Пятов вспомнил последний матч Шахтера на Донбасс Арене

Фото: ФК Шахтер

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный голкипер "Шахтера" Андрей Пятов вспомнил последний матч донецкой команды на "Донбасс Арене", который состоялся ровно 11 лет назад.

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"Очень тяжелые ощущения были. Понимали, что там уже было опасно находиться. Больше думали о безопасности своих семей.

Помню, что мы победили, но уже больше думали о ситуации, которая творилась в Донецке", – сказал Пятов.

"Шахтер" последний раз проводил официальный матч на "Донбасс-Арене" 2 мая 2014 года, когда под руководством Мирчи Луческу обыграл "Ильичевец".

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