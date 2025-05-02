Пономарев: Карабин - качественный игрок. Странно, что из 4 стопроцентных моментов он ни одного не забил

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев в эфире УПЛ ТВ подвел итог матча 27-го утра УПЛ с "Кривбассом" (0:0).

– Удары Карабина – штанга, штанга, мимо ворот. И вы так саркастически улыбались, даже не разозлились. Какова была ваша реакция на эти удары?

– Карабин Славик – это футболист, который как раз может реализовать любой момент, он достаточно качественный футболист. Поэтому странно было, что он из 4 моментов сегодня – на мой взгляд, стопроцентных – ни одного не забил. А так нужно забивать голы – и будут победы.

– Как это называется – не везло или он слишком быстро принимал решение?

– Трудно сказать. Я даже в перерыве не спрашивал его, просто тоже улыбнулся, потому что бывает такое у футболистов. Просто попросил команду, чтобы сыграли сзади внимательнее, потому что в основном после таких моментов можно пропустить.

– Также за игру чаще всего я слышала, как вы команде говорили, чтобы все более агрессивно делали, чтобы не теряли мяч и чтобы доигрывали. Чего из перечисленного больше всего не хватало в этом матче?

– Хочется, чтобы мы играли интенсивно, агрессивно, потому что у нас в чемпионате все команды, все тренеры говорят, что мы все хотим играть интенсивно. Мы по большому счету этого не делаем, и хочется, чтобы мы играли интенсивно, потому что у нас молодые ребята – чтобы они привыкали играть интенсивно.

Сейчас практически во всех европейских чемпионатах – я даже не беру топовые – все играют в довольно интенсивный футбол. Наши футболисты должны учиться это делать. Поэтому я и после предыдущего матча с "Черноморцем" не был полностью доволен именно интенсивностью, и сегодня в том числе.