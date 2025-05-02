УАФ оштрафовала Поворознюка за сексистские высказывания

КДК УАФ рассмотрел материалы от комитета этики и честной игры и оштрафовал президента " Ингульца " Александра Поворознюка за сексистские высказывания.

Как сообщает ТаТоТаке, Поворознюк из-за своих высказываний должен заплатить штраф в размере 200 тысяч гривен.

Кроме этого, он должен прочитать лекцию для клуба о недопустимости дискриминации в футболе.

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Напомним, что ранее Поворознюк так высказывался о женщинах в футболе: