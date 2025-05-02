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УАФ оштрафовала Поворознюка за сексистские высказывания

Премьер-лига
Обновлено

Также президент Ингульца должен прочитать лекцию для клуба о недопустимости дискриминации в футболе

УАФ оштрафовала Поворознюка за сексистские высказывания

Скриншот: YouTube

Новина українською

КДК УАФ рассмотрел материалы от комитета этики и честной игры и оштрафовал президента "Ингульца" Александра Поворознюка за сексистские высказывания.

Как сообщает ТаТоТаке, Поворознюк из-за своих высказываний должен заплатить штраф в размере 200 тысяч гривен.

Кроме этого, он должен прочитать лекцию для клуба о недопустимости дискриминации в футболе.

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Напомним, что ранее Поворознюк так высказывался о женщинах в футболе:

"Пока нет планов о создании женской команды. Почему? Не знаю, это не для меня. Я женский футбол не понимаю и не хочу пытаться в нем разбираться. В женском футболе я ничего, кроме красивых девушек не вижу – с ними нужно что-то другое делать".

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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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dalexx (Украина)
02.05.2025 в 21:48
Треба послати ту УАФ дуже далеко!
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3
2
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Комментарии 3
dalexx (Украина)
02.05.2025 в 21:48
Треба послати ту УАФ дуже далеко!
Ответить
3
2
Не люблю футбол (Хорол)
02.05.2025 в 21:43
Він все правильно сказав
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4
3
avatar
арерушка (Харьков)
02.05.2025 в 21:37
Что он такого сказал??
Ответить
4
2

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