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УАФ оштрафовала Поворознюка за сексистские высказывания
Также президент Ингульца должен прочитать лекцию для клуба о недопустимости дискриминации в футболе
Скриншот: YouTube
КДК УАФ рассмотрел материалы от комитета этики и честной игры и оштрафовал президента "
Как сообщает ТаТоТаке, Поворознюк из-за своих высказываний должен заплатить штраф в размере 200 тысяч гривен.
Кроме этого, он должен прочитать лекцию для клуба о недопустимости дискриминации в футболе.
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Напомним, что ранее Поворознюк так высказывался о женщинах в футболе:
"Пока нет планов о создании женской команды. Почему? Не знаю, это не для меня. Я женский футбол не понимаю и не хочу пытаться в нем разбираться. В женском футболе я ничего, кроме красивых девушек не вижу – с ними нужно что-то другое делать".
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