Вернидуб: Каждый раз говорить, что нет реализации – это уже смешно

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб в эфире УПЛ ТВ подвел итог матча 27-го тура УПЛ с "Рухом" (0:0).

– В 1-м тайме слышала от вас к Андрею Понедельнику: "Что у вас там происходит?" Собственно, что там происходило в защите, и почему Андрею так и не удалось войти в игру? Ибо, я так понимаю, именно поэтому вы заменили его в перерыве.

– У меня вопросы ко всей команде. Если взять 1-й тайм по отдельности, то первые 15-20 минут мы контролировали игру, и ничего не говорило о том, что мы можем иметь такие моменты у своих ворот. Но потом какая-то растерянность, нервозность.

Думаю, нас они просто простили. У "Руха" было 2-3 стопроцентных момента – то штанга, то перекладина. Потому, думаю, нам повезло в этом плане. 2-й тайм – совсем другой.

– Эти моменты Карабина стали для вас звоночком, что что-то не то происходит?

– Да, потому что мы не должны так играть. Каждая контратака "Руха" – это голевой момент. Если мы будем так играть, будем много пропускать. Не было компактности, не было дисциплины на поле, прежде всего.

И те моменты, которые возникали после забросов в свободные зоны – мы проигрывали борьбу, они выигрывали ее, брали этот мяч, и после их передач… Там где-то не доиграл Юрчец первый момент, когда был прострел, и Карабин попал в штангу. Так не должны играть защитники.

– После перерыва, я так понимаю, состоялся разговор. Команда выглядела уже живее, создавала моменты. Чего не хватило для реализации этих моментов? Вторая игра подряд без голов.

– Я скажу коротко: этот год для нас по реализации очень-очень слабый. Каждый раз говорить, что нет реализации – это уже смешно. Есть моменты, которые должны забивать.

Я скажу по-другому, что во 2-м тайме мы свежее выглядели, чем "Рух". "Рух" неплохо сыграл 1-й тайм, а вот во 2-м уже подсел, и было видно, что где-то силы их покинули.

– Нет реализации – что с этим делать?

– Работать – а что делать? Кроме работы, ничего не вижу. Только работать – они же это понимают. Хотя очень много работы над завершением в каждом тренировочном дне, поэтому не знаю почему так. Даст Бог, может, прорвет где-нибудь.

– Дибанго не смог продолжить игру. Что с ним?

– Пока тяжело сказать. Думаю, где-то потянул мышцу передней поверхности бедра.

– Также видела, что в раздевалку заходил президент клуба Константин Караманиц. Может, произошел какой-то разговор?

– Зашел, каждому из игроков пожал руку – все. Все недовольны результатом, потому что наши соперники набрали очки, "Карпаты" обыграли на выезде в меньшинстве "Левый Берег", завтра играет "Полесье" с "Александрией". У нас 40 баллов, у них по 43.

Да, есть пропущенная игра с "Левым Берегом", которую мы будем играть 7 мая, но если бы мы сегодня выиграли – было бы немного другое настроение и другие прогнозы. Сейчас нужно играть до конца, делать все возможное, чтобы цепляться за победы и двигаться дальше.