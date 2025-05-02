Пучков: Опускаться в Первую лигу таким бесславным образом Черноморцу не подобает

Один из бывших игроков " Черноморца " Сергей Пучков поделился своими мыслями относительно выступления "моряков" в нынешнем сезоне, где они стоят на вылет.

– Одесса является городом, где еще в конце позапрошлого века зародился футбол, поэтому очень обидно видеть его главную команду на последнем месте в турнирной таблице, – сказал он. Для меня эта команда, как и "Днепр" и запорожский "Металлург", не безразлична. Стараюсь всегда держать руку на пульсе событий в украинском футболе и постоянно слежу за ее выступлениями. Этой весной кривая показателей результатов "Черноморца" стала резко падать вниз. Хотя поначалу казалось, что ничто не предвещает серьезных проблем, ведь весеннюю часть чемпионата команда начала с выездной победы над "Колосом". Но потом ее словно подменили: она стала терять очки в тех играх, в которых их как раз нужно было набирать – прежде всего, имею в виду поединки в Одессе с "Левым берегом" и "Ингульцом", который проводил эту игру на поле "моряков" как условно домашнюю. В обоих поединках "Черноморец" проиграл, а между ними уступил еще и в Житомире "Полесью". После этих матчей была надежда, что во время международной паузы в чемпионате можно будет как-то улучшить ситуацию, однако этого не произошло даже при смене главного тренера.

– В чем, на ваш взгляд, кроются неудачи "Черноморца" весеннего образца?

– Трудно сказать, какая именно причина стала главной в провале "моряков" – психологическая, физическая, игровая или материальная, но команду было не узнать. Что ни матч, то одна ошибка за другой. Так было в играх с "Карпатами", "Оболонью", "Вересом" на выезде, а недавно и дома с "Рухом". В каждом матче игроки одесской команды напоминали персонажей известной басни о лебеде, раке и щуке. Если перед встречей во Львове с "Карпатами", которая стала для Александра Кучера первой в роли руководителя "Черноморца", еще была надежда на то, что удастся начать наверстывать упущенное в предыдущих матчах, то после того поражения стало понятно: делать это полностью разбалансированному коллективу трудно. После домашней победы над ЛНЗ в сердца пылких одесских болельщиков на некоторое время вселились было надежды на лучшее, однако провалы в следующих трех играх, похоже, окончательно подвели черту под нынешним сезоном для "моряков". Очень больно осознавать, что "Черноморец" буквально на глазах профукал шансы на спасение. Учитывая же календарь игр, которые ждут команду на финише, надеяться на чудо не приходится. Считаю, что клуб должен сделать серьезные выводы относительно своего будущего, ведь "Черноморец" - это визитная карточка Одессы, известный футбольный бренд. Опускаться в первую лигу таким бесславным образом команде не подобает. Но, к сожалению, имеем неутешительную перспективу. Это говорит о том, что прежде чем назначать тех или иных тренеров, клубу нужно смотреть на результаты их работы, чего они достигали в профессиональной карьере, как при них команды играли и выполнялись ли поставленные задачи. А то ставят на такую ответственную должность непонятно кого, а потом как будто ничего не произошло. Ведь потом придется делать невероятное – возвращать команду в Премьер-лигу.