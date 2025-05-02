  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Вроде делал все правильно", - Карабин пояснил, как он не забил в пустые ворота

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Вроде делал все правильно", - Карабин пояснил, как он не забил в пустые ворота

Премьер-лига
Обновлено

Хавбек Руха в матче с Кривбассом не реализовал несколько хороших моментов

"Вроде делал все правильно", - Карабин пояснил, как он не забил в пустые ворота

fcruhlviv.com

Новина українською

Хавбек "Руха" Ярослав Карабин поделился эмоциями после матча 27-го тура УПЛ с "Кривбассом", в котором он не реализовал несколько хороших моментов.

Читайте такжеКому молиться Карабину? Рух - Кривбасс 0:0. Видеообзор матча

– Как воспринимаешь свои нереализованные моменты – с улыбкой или все-таки есть разочарование?

– Есть немного разочарования, что не удалось забить, но, думаю, это до вечера, может, до завтра. Посмотрю моменты, обдумаю, что сделал не так, и уже с завтрашнего дня, думаю, забуду об этом.

– Что не так?

– Не знаю, делал, будто все правильно, пустые ворота, но не удалось забить. Но хоть радует, что такие случаи были. Хотел бы извиниться перед партнерами, что не удалось забить. Но меня все поддержали, очень им спасибо за это. Будем работать, чтобы в следующем матче все-таки забить такие возможности.

– Но действительно, это же можно добавить в актив, создавший такие моменты.

– Да, конечно. Сегодня было создано очень много моментов, но реализация подвела. Надо делать так, чтобы во второй раз было также столько моментов, но в положительную сторону реализовывать их.

По теме
yellow-arrow
"60% болельщиков тогда скажут, что я ненормальный", - Федорчук назвал лучшие и худшие команды УПЛ апреля
yellow-arrow
Уже есть и кандидаты на замену. Клуб УПЛ может уволить главного тренера
yellow-arrow
Ключевой защитник Кривбасса может пропустить остаток сезона
Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов) Ярослав Карабин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости