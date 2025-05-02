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"Вроде делал все правильно", - Карабин пояснил, как он не забил в пустые ворота
Хавбек Руха в матче с Кривбассом не реализовал несколько хороших моментов
fcruhlviv.com
Хавбек "Руха" Ярослав Карабин поделился эмоциями после матча 27-го тура УПЛ с "Кривбассом", в котором он не реализовал несколько хороших моментов.
– Как воспринимаешь свои нереализованные моменты – с улыбкой или все-таки есть разочарование?
– Есть немного разочарования, что не удалось забить, но, думаю, это до вечера, может, до завтра. Посмотрю моменты, обдумаю, что сделал не так, и уже с завтрашнего дня, думаю, забуду об этом.
– Что не так?
– Не знаю, делал, будто все правильно, пустые ворота, но не удалось забить. Но хоть радует, что такие случаи были. Хотел бы извиниться перед партнерами, что не удалось забить. Но меня все поддержали, очень им спасибо за это. Будем работать, чтобы в следующем матче все-таки забить такие возможности.
– Но действительно, это же можно добавить в актив, создавший такие моменты.
– Да, конечно. Сегодня было создано очень много моментов, но реализация подвела. Надо делать так, чтобы во второй раз было также столько моментов, но в положительную сторону реализовывать их.
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