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Ключевой защитник Кривбасса может пропустить остаток сезона
Защитник получил травму в матче с Рухом
fckryvbas.com
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал травму защитника команды Ивана Дибанго, которую он получил в
"Мне трудно сейчас сказать. Я так понимаю, он потянул переднюю мышцу бедра. Может быть, что в этом сезоне он больше не сыграет, ведь осталось 22 дня до финиша. Приедем, пройдет обследование, и тогда будем понимать, что и к чему", - сказал Вернидуб.
Напомним, что в текущем сезоне Дибанго провел за "Кривбасс" 22 матча, в которых отдал 3 ассиста.
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