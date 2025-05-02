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Ключевой защитник Кривбасса может пропустить остаток сезона

Премьер-лига
Обновлено

Защитник получил травму в матче с Рухом

Ключевой защитник Кривбасса может пропустить остаток сезона

fckryvbas.com

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал травму защитника команды Ивана Дибанго, которую он получил в матче 27-го тура УПЛ с "Рухом" (0:0).

"Мне трудно сейчас сказать. Я так понимаю, он потянул переднюю мышцу бедра. Может быть, что в этом сезоне он больше не сыграет, ведь осталось 22 дня до финиша. Приедем, пройдет обследование, и тогда будем понимать, что и к чему", - сказал Вернидуб.

Напомним, что в текущем сезоне Дибанго провел за "Кривбасс" 22 матча, в которых отдал 3 ассиста.

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Иван Дибанго
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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