Ключевой защитник Кривбасса может пропустить остаток сезона

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал травму защитника команды Ивана Дибанго, которую он получил в матче 27-го тура УПЛ с "Рухом" (0:0) .

"Мне трудно сейчас сказать. Я так понимаю, он потянул переднюю мышцу бедра. Может быть, что в этом сезоне он больше не сыграет, ведь осталось 22 дня до финиша. Приедем, пройдет обследование, и тогда будем понимать, что и к чему", - сказал Вернидуб.