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Уже есть и кандидаты на замену. Клуб УПЛ может уволить главного тренера
Кресло качается под Младеном Бартуловичем
фото из свободных источников
Руководство "
Более того, у руководства уже есть и две кандидатуры на замену Бартуловичу. Это бывший футболист "Зари" Желько Любенович и нынешний тренер "Ингульца" Василий Кобин.
Контракт Кобина с "Ингульцом" рассчитан до лета 2027 года, но в случае вылета команды в Первую лигу, соглашение будет расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
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Напомним, что "Заря" сейчас идет на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 35 баллов. В последних шести матчах чемпионата луганчане одержали две победы и потерпели четыре поражения.
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