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Уже есть и кандидаты на замену. Клуб УПЛ может уволить главного тренера

Премьер-лига
Обновлено

Кресло качается под Младеном Бартуловичем

Уже есть и кандидаты на замену. Клуб УПЛ может уволить главного тренера

фото из свободных источников

Новина українською

Руководство "Зари" недовольно нестабильными результатами команды и по окончании сезона может отправить в отставку исполняющего обязанности главного тренера Младена Бартуловича. Об этом пишет сайт zaryalg.com.

Более того, у руководства уже есть и две кандидатуры на замену Бартуловичу. Это бывший футболист "Зари" Желько Любенович и нынешний тренер "Ингульца" Василий Кобин.

Контракт Кобина с "Ингульцом" рассчитан до лета 2027 года, но в случае вылета команды в Первую лигу, соглашение будет расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

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Напомним, что "Заря" сейчас идет на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 35 баллов. В последних шести матчах чемпионата луганчане одержали две победы и потерпели четыре поражения.

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Василий Кобин Заря (Луганск) Младен Бартулович Желько Любенович Ингулец (Петрово)
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Источник:
zaryalg.com
Опубликовал: Михаил Черныш
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