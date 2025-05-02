Уже есть и кандидаты на замену. Клуб УПЛ может уволить главного тренера

Руководство " Зари " недовольно нестабильными результатами команды и по окончании сезона может отправить в отставку исполняющего обязанности главного тренера Младена Бартуловича. Об этом пишет сайт zaryalg.com.

Более того, у руководства уже есть и две кандидатуры на замену Бартуловичу. Это бывший футболист "Зари" Желько Любенович и нынешний тренер "Ингульца" Василий Кобин.

Контракт Кобина с "Ингульцом" рассчитан до лета 2027 года, но в случае вылета команды в Первую лигу, соглашение будет расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Заря" сейчас идет на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 35 баллов. В последних шести матчах чемпионата луганчане одержали две победы и потерпели четыре поражения.