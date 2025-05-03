"60% болельщиков тогда скажут, что я ненормальный", - Федорчук назвал лучшие и худшие команды УПЛ апреля

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук рассказал, какие команды УПЛ он бы назвал лучшей и худшей в апреле.

"Если я не назову лучшей командой "Динамо", то 60% украинских болельщиков киевлян скажут, что я ненормальный. Несомненно, лучшая команда месяца – это "Динамо". Они показывают качественный футбол под большим напряжением и во всех ключевых играх выглядели хорошо. Также отмечу стабильность "Александрии", прогресс "Колоса" и "Карпаты" иногда показывают интересный футбол.

Разочарование №1 – это ЛНЗ. У них есть хорошие финансовые возможности и колоссальный опыт тренерского штаба. Тем удивительнее, как ЛНЗ неуверенно выглядит сейчас. После проигрыша "Карпатам" я сразу понял, что команда где-то недоработала на сборах. У ЛНЗ ужасный функциональный вид, команда совершенно не держит темп.

Второе разочарование – это "Черноморец". Я ждал большего от Кучера, и мне казалось, что одесская команда будет быстро набирать очки. "Шахтер" я не буду сюда включать, все-таки очки они набирали и "Динамо" не проиграли. Однако "Шахтер" всегда хорошо выступал на финише, но в нынешнем сезоне у них провал", - рассказал Федорчук.