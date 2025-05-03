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Капитан Руха: Только один Карабин в матче с Кривбассом мог спокойно оформить хет-трик

Премьер-лига

Несмотря на обилие моментов, Рух и Кривбасс сыграли вничью 0:0

Капитан Руха: Только один Карабин в матче с Кривбассом мог спокойно оформить хет-трик

fcrukh.com

Новина українською

Капитан "Руха" Денис Пидгурский поделился эмоциями после матча 27-го тура УПЛ с "Кривбассом" (0:0).

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"Несмотря на "сухую" ничью созданных участниками матча голевых моментов, хватило бы на несколько поединков. До перерыва только один наш Ярослав Карабин мог спокойно оформить хет-трик и снять с повестки дня вопрос о победителе. Но дважды после его ударов гостей спасал от неприятностей каркас ворот, а еще однажды мяч пролетел в упор со штангой.

Во втором тайме уже криворожцы начали создавать угрозы нашим владениям, хотя последнее слово могло быть за неугомонным Карабиным, однако он ошибся с удобной позиции. Все же считаю, что львовяне были ближе к победе. Но и одно очко добыто в противостоянии с "Кривбассом", который ведет борьбу за путевку в еврокубки – неплохой результат. Тем более, что "Рух" выступал сегодня не в боевом составе, однако резервисты, как и в предыдущем календарном поединке с "Черноморцем", оправдали надежду, что не может не радовать", – сказал Пидгурский.

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Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов) Ярослав Карабин Денис Пидгурский
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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bera012 (Днепр)
03.05.2025 в 00:43
Поймите и тех моментов уже могло и не быть когда он забил бы 1-й гол, игра уже бы пошла бы по другому сценарию
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Комментарии 1
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bera012 (Днепр)
03.05.2025 в 00:43
Поймите и тех моментов уже могло и не быть когда он забил бы 1-й гол, игра уже бы пошла бы по другому сценарию
Ответить
0
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