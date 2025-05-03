Капитан Руха: Только один Карабин в матче с Кривбассом мог спокойно оформить хет-трик

Капитан "Руха" Денис Пидгурский поделился эмоциями после матча 27-го тура УПЛ с "Кривбассом" (0:0).

"Несмотря на "сухую" ничью созданных участниками матча голевых моментов, хватило бы на несколько поединков. До перерыва только один наш Ярослав Карабин мог спокойно оформить хет-трик и снять с повестки дня вопрос о победителе. Но дважды после его ударов гостей спасал от неприятностей каркас ворот, а еще однажды мяч пролетел в упор со штангой.

Во втором тайме уже криворожцы начали создавать угрозы нашим владениям, хотя последнее слово могло быть за неугомонным Карабиным, однако он ошибся с удобной позиции. Все же считаю, что львовяне были ближе к победе. Но и одно очко добыто в противостоянии с "Кривбассом", который ведет борьбу за путевку в еврокубки – неплохой результат. Тем более, что "Рух" выступал сегодня не в боевом составе, однако резервисты, как и в предыдущем календарном поединке с "Черноморцем", оправдали надежду, что не может не радовать", – сказал Пидгурский.