Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
ФК Шахтар
UA-Футбол организует комментарий поединка 27-го тура чемпионата Украины между одесским "Черноморцем" и донецким "Шахтером".
Коллектив Марино Пушича продолжает погоню за "Александрией". Следующая в графике для "Шахтера" – последняя команда чемпионата Украины. Смогут ли одесситы оформить сенсацию? Или же "горняки" спокойно заберут три очка на выезде? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 3 мая – в 12:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Владимир Зуев
Популярное сейчас
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- "Даже не могу подобрать слова", - тренер Левого Берега рассказал, что его "бесит" после матча с Карпатами
- В Динамо появился иностранный новичок: футболист тренируется с командой
- Определилась первая команда, повысившаяся из Первой лиги в УПЛ. Это абсолютный дебютант
- Её сердце — его самый ценный контракт: история любви лидера Барселоны
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой