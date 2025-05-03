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Черноморец – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Черноморец – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура УПЛ

ФК Шахтар

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 27-го тура чемпионата Украины между одесским "Черноморцем" и донецким "Шахтером".

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Коллектив Марино Пушича продолжает погоню за "Александрией". Следующая в графике для "Шахтера" – последняя команда чемпионата Украины. Смогут ли одесситы оформить сенсацию? Или же "горняки" спокойно заберут три очка на выезде? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 3 мая – в 12:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев

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Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Трансляция Аудио онлайн стрим
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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