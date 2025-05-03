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Ингулец – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Фото: Оксана Васильєва
UA-Футбол организует комментарий поединка 27-го тура чемпионата Украины между "Ингульцом" из Петрово и киевским "Динамо".
Аутсайдер первенства и один из главных претендентов на вылет против лидера турнирной таблицы. Готов ли "Ингулец" цепляться за спасение в матче против без пяти минут чемпиона? Или же нас ждет спокойная прогулка и три зачетных пункта для команды Александра Шовковского? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 3 мая – в 15:25 по киевскому времени.
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Комментатор: Тарас Вархоляк
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