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Ингулец – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Ингулец – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура УПЛ

Фото: Оксана Васильєва

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 27-го тура чемпионата Украины между "Ингульцом" из Петрово и киевским "Динамо".

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Аутсайдер первенства и один из главных претендентов на вылет против лидера турнирной таблицы. Готов ли "Ингулец" цепляться за спасение в матче против без пяти минут чемпиона? Или же нас ждет спокойная прогулка и три зачетных пункта для команды Александра Шовковского? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 3 мая – в 15:25 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Тарас Вархоляк

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Тарас Вархоляк
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