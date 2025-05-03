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Хмельниччина заждалась. Эпицентр стал второй командой области, которая будет играть в элитном дивизионе
Прошло 30 лет после вылета Темпа
Фото: ФК Епіцентр
Команда из Каменец-Подольского досрочно оформила повышение в классе. В следующем сезоне впервые с 1995 года в высшей лиге Украины будет представитель Хмельницкой области.
В кампании 1994/95 "Темп" из Шепетовки занял 17 место, набрав всего на 1 балл меньше, чем "Заря", которая сохранила прописку в чемпионате. В общей сложности коллектив провел в элитном дивизионе 3 кампании и сыграл 86 поединков.
Напомним, что до 2022 года "Эпицентр" представлял другой город региона – Дунаевцы (Каменец-Подольский район). В прошлом сезоне подопечные Нагорняка также могли пробиться в УПЛ, но уступили в стыках.
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