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Хмельниччина заждалась. Эпицентр стал второй командой области, которая будет играть в элитном дивизионе

Премьер-лига
Обновлено

Прошло 30 лет после вылета Темпа

Хмельниччина заждалась. Эпицентр стал второй командой области, которая будет играть в элитном дивизионе

Фото: ФК Епіцентр

Новина українською

Команда из Каменец-Подольского досрочно оформила повышение в классе. В следующем сезоне впервые с 1995 года в высшей лиге Украины будет представитель Хмельницкой области.

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В кампании 1994/95 "Темп" из Шепетовки занял 17 место, набрав всего на 1 балл меньше, чем "Заря", которая сохранила прописку в чемпионате. В общей сложности коллектив провел в элитном дивизионе 3 кампании и сыграл 86 поединков.

Напомним, что до 2022 года "Эпицентр" представлял другой город региона – Дунаевцы (Каменец-Подольский район). В прошлом сезоне подопечные Нагорняка также могли пробиться в УПЛ, но уступили в стыках.

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Эпицентр (Каменец-Подольский) Темп
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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