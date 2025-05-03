Обзор матча Шахтер – Динамо установил рекорд по количеству просмотров на YouTube-канале УПЛ ТБ

За 5 дней видеообзор "Классического" набрал 418 тысяч просмотров – это новый рекорд на YouTube-канале УПЛ ТБ.

До этого первое место по аналогичным параметрам занимал обзор поединка 4 тура между "Александрией" и "Шахтером" (408 тысяч). Также в топ-5 входят еще две встречи на старте сезона. Это "Карпаты" – "Динамо" (379 тысяч) и "Верес" – "Динамо" (306 тысяч).

В этом же рейтинге оказался обзор матча "Металлист 1925" – "Динамо" с прошлого чемпионата (358 тысяч). Хорошие показатели продемонстрировало видео недавней сенсации в игре "Шахтер" – "Колос" (279 тысяч, №9 по количеству просмотров).