Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Обзор матча Шахтер – Динамо установил рекорд по количеству просмотров на YouTube-канале УПЛ ТБ
Предыдущий показатель продержался 8 месяцев
shakhtar.com
За 5 дней видеообзор "Классического" набрал 418 тысяч просмотров – это новый рекорд на YouTube-канале УПЛ ТБ.
До этого первое место по аналогичным параметрам занимал обзор поединка 4 тура между "Александрией" и "Шахтером" (408 тысяч). Также в топ-5 входят еще две встречи на старте сезона. Это "Карпаты" – "Динамо" (379 тысяч) и "Верес" – "Динамо" (306 тысяч).
В этом же рейтинге оказался обзор матча "Металлист 1925" – "Динамо" с прошлого чемпионата (358 тысяч). Хорошие показатели продемонстрировало видео недавней сенсации в игре "Шахтер" – "Колос" (279 тысяч, №9 по количеству просмотров).
Популярное сейчас
- "Даже не могу подобрать слова", - тренер Левого Берега рассказал, что его "бесит" после матча с Карпатами
- Суркис подтвердил, что вингер-легионер прибыл в расположение Динамо
- Процесс окончания войны в Украине остановился, - Вэнс
- В украинском футболе назревает беспрецедентный случай
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой