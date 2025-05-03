  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Обзор матча Шахтер – Динамо установил рекорд по количеству просмотров на YouTube-канале УПЛ ТБ

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Обзор матча Шахтер – Динамо установил рекорд по количеству просмотров на YouTube-канале УПЛ ТБ

Премьер-лига
Обновлено

Предыдущий показатель продержался 8 месяцев

Обзор матча Шахтер – Динамо установил рекорд по количеству просмотров на YouTube-канале УПЛ ТБ

shakhtar.com

Новина українською

За 5 дней видеообзор "Классического" набрал 418 тысяч просмотров – это новый рекорд на YouTube-канале УПЛ ТБ.

Читайте такжеЭкс-арбитр ФИФА оценил судейство и пенальти в матче Шахтер - Динамо

До этого первое место по аналогичным параметрам занимал обзор поединка 4 тура между "Александрией" и "Шахтером" (408 тысяч). Также в топ-5 входят еще две встречи на старте сезона. Это "Карпаты" – "Динамо" (379 тысяч) и "Верес" – "Динамо" (306 тысяч).

В этом же рейтинге оказался обзор матча "Металлист 1925" – "Динамо" с прошлого чемпионата (358 тысяч). Хорошие показатели продемонстрировало видео недавней сенсации в игре "Шахтер" – "Колос" (279 тысяч, №9 по количеству просмотров).

По теме
yellow-arrow
Хмельниччина заждалась. Эпицентр стал второй командой области, которая будет играть в элитном дивизионе
yellow-arrow
Ингулец – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура УПЛ
yellow-arrow
Черноморец – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура УПЛ
Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ ТВ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол, УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости