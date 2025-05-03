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Пономарев: Многие говорят о развитии молодых игроков, но клубы покупают некачественных легионеров
Во львовском клубе продолжают доверять воспитанникам
Фото: Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал ничью с "Кривбассом"
"Чтобы побеждать, надо реализовывать свои моменты. Мы не смогли этого сделать, хотя игрой "Руха" я доволен. Мы провели хороший матч против команды, которая претендует на еврокубки. У нас вышли трое юных игроков, и не тогда когда мы проигрывали или выигрывали с большим счетом, а при нулевой стороне, а при нулевой ничьей, когда была упорная борьба за результат со стороны обеих команд. Это ценный опыт для них.
Мы могли побеждать, если бы забили хотя бы один гол из этих стопроцентных моментов. Была равная игра, но у нас было больше хороших шансов отличиться. Моменты Карабина в нашем с ним разговоре я перевел в шутку. Это качественный футболист, который часто реализует единственную возможность и помогает команде получать результат. Такие матчи бывают у каждого нападающего, так что ничего страшного не произошло”.
"У нас много молодых и способных игроков, но не все готовы в юном возрасте дебютировать на профессиональном уровне. Мы даем шанс многим футболистам, в том числе вышли трое игроков 2008 года рождения. Они не испортили игру, а Залипка вообще имел шанс забить в конце матча. В Украине много говорят о развитии молодых игроков, но часто клубы покупают некачественных легионеров. Если мы не будем верить в своих игроков, то не следует ожидать, что у нас будет сильная сборная.
После игры я поздравил наших юниоров – собрал Джурабаева, Кириковича и Залипку. Объяснил им, что хотел бы видеть их работу на поле и за его пределами. У клуба есть все возможности, чтобы эти ребята развивались и работали индивидуально. Многие игроки дебютировали в 16-17 лет, но не все дошли до взрослого футбола, чтобы закрепиться и стабильно выступать на высоком уровне. Все будет зависеть только от этих юношей. Они должны понимать – чтобы попасть в большой футбол, нужно выиграть серьезную конкуренцию”, – отметил специалист.
"Желто-черные" сыграли десятую ничью в сезоне.
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