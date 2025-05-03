Пономарев: Многие говорят о развитии молодых игроков, но клубы покупают некачественных легионеров

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал ничью с "Кривбассом"

"Чтобы побеждать, надо реализовывать свои моменты. Мы не смогли этого сделать, хотя игрой "Руха" я доволен. Мы провели хороший матч против команды, которая претендует на еврокубки. У нас вышли трое юных игроков, и не тогда когда мы проигрывали или выигрывали с большим счетом, а при нулевой стороне, а при нулевой ничьей, когда была упорная борьба за результат со стороны обеих команд. Это ценный опыт для них.

Мы могли побеждать, если бы забили хотя бы один гол из этих стопроцентных моментов. Была равная игра, но у нас было больше хороших шансов отличиться. Моменты Карабина в нашем с ним разговоре я перевел в шутку. Это качественный футболист, который часто реализует единственную возможность и помогает команде получать результат. Такие матчи бывают у каждого нападающего, так что ничего страшного не произошло”.