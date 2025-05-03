Вернидуб: Нам очень повезло, что Рух не забил. Все равно хотим быть там, где запланировали

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал выездной матч против львовского "Руха".

"Первый тайм мы провалили. "Рух" должен был забивать не один мяч. Второй тайм – совсем другая игра, уже мы могли забивать. Матч получился нервным. Первые 15-20 минут мы контролировали игру. Не знаю, что произошло потом, какая-то нервозность, детские ошибки. Нам очень повезло, не побоюсь. Замены дали хороший импульс для команды. Дибанго заменили из-за травмы, вышел Задерака на правый фланг атакующим игроком, а Кузик переместился в левую зону и стал играть защитником. Также мы выпустили Ндомбази вместо Микитишина, которого я не увидел в первом тайме на поле. Заменили Понедельника, ведь в первом тайме было много моментов и нужно было что-то делать, поэтому решили поставить Конате”.

"Я думаю, он справился со своей работой, неплохо выглядел, плюс у него есть скорость. Мы действительно лучше играли во втором тайме – у "Руха" почти не было моментов, мы постоянно наседали. Немного было этих моментов, но все равно мы выглядели лучше, контролировали игру. Оставалось только забить, но в этом году с забитыми мячами у нас большая проблема. Знали, что у соперника много проблем, много травмированных – Слюбик, Слюсарь. Роман остался в запасе. Это потому, я думаю, что Китела перед этим неплохо сыграл, когда обыграли "Черноморец".

Читайте также Вернидуб подтвердил, что пока что не продлил контракт с Кривбассом

"У меня вышел молодой Мулик. И у "Руха", и у нас неплохая академия. У "Руха" сейчас нет конкретной задачи, поэтому могут выйти все 11 футболистов, даже 17-летних – для молодых исполнителей это опыт игры в УПЛ. У нас немного другие задачи – мы все равно хотим быть там, где запланировали. Отстаем на 3 балла от "Полесья" и "Карпат", но у нас есть пропущенная игра с "Левым Берегом". Будем играть до конца, а очки сосчитаем уже в конце сезона. Я так понимаю, Дибанго потянул переднюю мышцу бедра. Может быть, что в этом сезоне он больше не сыграет, ведь осталось 22 дня до финиша. Приедем, пройдет обследование”, – рассказал тренер.

"Кривбасс" набрал 40 очков.