  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вернидуб: Нам очень повезло, что Рух не забил. Все равно хотим быть там, где запланировали

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вернидуб: Нам очень повезло, что Рух не забил. Все равно хотим быть там, где запланировали

Премьер-лига
Обновлено

Желто-черные не смогли забить гостям

Вернидуб: Нам очень повезло, что Рух не забил. Все равно хотим быть там, где запланировали

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал выездной матч против львовского "Руха".

"Первый тайм мы провалили. "Рух" должен был забивать не один мяч. Второй тайм – совсем другая игра, уже мы могли забивать. Матч получился нервным. Первые 15-20 минут мы контролировали игру. Не знаю, что произошло потом, какая-то нервозность, детские ошибки. Нам очень повезло, не побоюсь.

Замены дали хороший импульс для команды. Дибанго заменили из-за травмы, вышел Задерака на правый фланг атакующим игроком, а Кузик переместился в левую зону и стал играть защитником. Также мы выпустили Ндомбази вместо Микитишина, которого я не увидел в первом тайме на поле. Заменили Понедельника, ведь в первом тайме было много моментов и нужно было что-то делать, поэтому решили поставить Конате”.

Читайте такжеКак Ротань переиграл Вернидуба. Анализ матча Александрия - Кривбасс 1:0

"Я думаю, он справился со своей работой, неплохо выглядел, плюс у него есть скорость. Мы действительно лучше играли во втором тайме – у "Руха" почти не было моментов, мы постоянно наседали. Немного было этих моментов, но все равно мы выглядели лучше, контролировали игру. Оставалось только забить, но в этом году с забитыми мячами у нас большая проблема.

Знали, что у соперника много проблем, много травмированных – Слюбик, Слюсарь. Роман остался в запасе. Это потому, я думаю, что Китела перед этим неплохо сыграл, когда обыграли "Черноморец".

Читайте такжеВернидуб подтвердил, что пока что не продлил контракт с Кривбассом

"У меня вышел молодой Мулик. И у "Руха", и у нас неплохая академия. У "Руха" сейчас нет конкретной задачи, поэтому могут выйти все 11 футболистов, даже 17-летних – для молодых исполнителей это опыт игры в УПЛ.

У нас немного другие задачи – мы все равно хотим быть там, где запланировали. Отстаем на 3 балла от "Полесья" и "Карпат", но у нас есть пропущенная игра с "Левым Берегом". Будем играть до конца, а очки сосчитаем уже в конце сезона.

Я так понимаю, Дибанго потянул переднюю мышцу бедра. Может быть, что в этом сезоне он больше не сыграет, ведь осталось 22 дня до финиша. Приедем, пройдет обследование”, – рассказал тренер.

"Кривбасс" набрал 40 очков.

По теме
yellow-arrow
Пономарев: Многие говорят о развитии молодых игроков, но клубы покупают некачественных легионеров
yellow-arrow
Обзор матча Шахтер – Динамо установил рекорд по количеству просмотров на YouTube-канале УПЛ ТБ
yellow-arrow
Хмельниччина заждалась. Эпицентр стал второй командой области, которая будет играть в элитном дивизионе
Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Кривбас
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости