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"Поэтому такие ошибки": Первак – об игре команды в обороне в матче с Карпатами
Свежие футболисты не помогли
Фото: Верес
Виталий Первак прокомментировал поражение львовскому клубу (2:3).
"Ужасная игра в обороне. Сделали ротацию состава, потому что и Семенов, и Шаповал, они уже наигрались. Было видно, что устали и у них нет энергии, азарта. Вышли свежие футболисты, но когда игровой практики нет... Поэтому такие ошибки. Более тактического характера".
"Ничего путного сделать в атаке не смогли. Не хватало где-то придержать мяч, сделать лишнее касание, холодной головы у чужой площадки. Это психология. Они спешат. Играли против хорошей команды. Они заслуженно победили. А эмоции – это нормально для футбола", – заявил тренер.
"Аисты" занимают 14-е место (23 балла).
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