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"Поэтому такие ошибки": Первак – об игре команды в обороне в матче с Карпатами

Премьер-лига

Свежие футболисты не помогли

"Поэтому такие ошибки": Первак – об игре команды в обороне в матче с Карпатами

Фото: Верес

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Виталий Первак прокомментировал поражение львовскому клубу (2:3).

"Ужасная игра в обороне. Сделали ротацию состава, потому что и Семенов, и Шаповал, они уже наигрались. Было видно, что устали и у них нет энергии, азарта. Вышли свежие футболисты, но когда игровой практики нет... Поэтому такие ошибки. Более тактического характера".

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"Ничего путного сделать в атаке не смогли. Не хватало где-то придержать мяч, сделать лишнее касание, холодной головы у чужой площадки. Это психология. Они спешат. Играли против хорошей команды. Они заслуженно победили. А эмоции – это нормально для футбола", – заявил тренер.

"Аисты" занимают 14-е место (23 балла).

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Виталий Первак Левый берег (Киев)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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