"Поэтому такие ошибки": Первак – об игре команды в обороне в матче с Карпатами

Виталий Первак прокомментировал поражение львовскому клубу (2:3).

"Ужасная игра в обороне. Сделали ротацию состава, потому что и Семенов, и Шаповал, они уже наигрались. Было видно, что устали и у них нет энергии, азарта. Вышли свежие футболисты, но когда игровой практики нет... Поэтому такие ошибки. Более тактического характера".