  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Карабин – о нереализованных шансах: Не могу объяснить, почему так произошло, ведь на тренировках удавалось

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карабин – о нереализованных шансах: Не могу объяснить, почему так произошло, ведь на тренировках удавалось

Премьер-лига

Форвард мог решить судьбу матча

Карабин – о нереализованных шансах: Не могу объяснить, почему так произошло, ведь на тренировках удавалось

Фото: ФК Рух

Новина українською

Нападающий "Руха" Ярослав Карабин поделился эмоциями после ничейного поединка с "Кривбассом".

"Хорошо, что было столько моментов, но досадно, что не удалось их реализовать. Не могу объяснить, почему так случилось, ведь на тренировках удавалось завершать атаки, спокойно забивал голы, а на этот раз не повезло. Надо проанализировать этот матч и работать над реализацией. Надеюсь, уже в следующем матче удастся исправить ситуацию и использовать свои возможности”.

Читайте такжеПроанализировал соперников. Форвард Руха поделился мыслями о подопечных Руслана Ротаня

"Тренерский штаб хорошо объяснил нам как играет "Кривбасс", поэтому мы качественно подготовились к этому сопернику. Криворожцы действуют в схожем с нами стиле – играют один в один, интенсивные на поле. Мы пытались агрессивно накрывать оппонентов и бежать в быстрые контратаки. Нам многое удавалось, часто били по воротам. Если бы реализовали свои возможности, то одержали бы победу против сильного соперника”, – считает футболист.

В текущем сезоне Ярослав забил 6 голов и отдал 5 ассистам.

По теме
yellow-arrow
"Поэтому такие ошибки": Первак – об игре команды в обороне в матче с Карпатами
yellow-arrow
Вернидуб: Нам очень повезло, что Рух не забил. Все равно хотим быть там, где запланировали
yellow-arrow
Пономарев: Многие говорят о развитии молодых игроков, но клубы покупают некачественных легионеров
Рух (Львов) Ярослав Карабин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Рух
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости