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Карабин – о нереализованных шансах: Не могу объяснить, почему так произошло, ведь на тренировках удавалось
Форвард мог решить судьбу матча
Фото: ФК Рух
Нападающий "Руха" Ярослав Карабин поделился эмоциями после ничейного поединка с "Кривбассом".
"Хорошо, что было столько моментов, но досадно, что не удалось их реализовать. Не могу объяснить, почему так случилось, ведь на тренировках удавалось завершать атаки, спокойно забивал голы, а на этот раз не повезло. Надо проанализировать этот матч и работать над реализацией. Надеюсь, уже в следующем матче удастся исправить ситуацию и использовать свои возможности”.
"Тренерский штаб хорошо объяснил нам как играет "Кривбасс", поэтому мы качественно подготовились к этому сопернику. Криворожцы действуют в схожем с нами стиле – играют один в один, интенсивные на поле. Мы пытались агрессивно накрывать оппонентов и бежать в быстрые контратаки. Нам многое удавалось, часто били по воротам. Если бы реализовали свои возможности, то одержали бы победу против сильного соперника”, – считает футболист.
В текущем сезоне Ярослав забил 6 голов и отдал 5 ассистам.
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