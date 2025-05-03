Карабин – о нереализованных шансах: Не могу объяснить, почему так произошло, ведь на тренировках удавалось

Нападающий "Руха" Ярослав Карабин поделился эмоциями после ничейного поединка с "Кривбассом".

"Хорошо, что было столько моментов, но досадно, что не удалось их реализовать. Не могу объяснить, почему так случилось, ведь на тренировках удавалось завершать атаки, спокойно забивал голы, а на этот раз не повезло. Надо проанализировать этот матч и работать над реализацией. Надеюсь, уже в следующем матче удастся исправить ситуацию и использовать свои возможности”.