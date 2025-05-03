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Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3

Премьер-лига

Веселый матч в УПЛ

Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Веселые матчи в УПЛ бывают не только между прямыми конкурентами. В пятницу, второго мая, в одном из первых матчей 27-го тура встретились боец за выживание "Левый берег" и претендент на еврокубки "Карпаты". И обе команды зажгли – 2:3 с удалением в составе победителей.

Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

Фотогалерея

Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 1Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 2Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 3Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 4Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 5Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 6Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 7Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 8Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 9Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 10Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 1Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 2Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 3Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 4Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 5Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 6Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 7Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 8Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 9Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 10Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 1Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 2Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 3Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 4Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 5Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 6Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 7Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 8Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 9Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 10Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 1Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 2Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 3Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 4Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 5Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 6Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 7Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 8Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 9Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 10Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 1Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 2Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 3Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 4Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 5Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 6Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 7Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 8Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 9Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 10Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 1Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 2Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 3Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 4Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 5Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 6Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 7Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 8Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 9Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 10Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 1Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 2Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 3Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 4Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 5Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 6Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 7Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 8Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 9Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 10Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 1Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 2Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 3Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 4Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 5Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 6Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 7Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 8Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 9Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 10Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 1Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 2Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 3Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 4Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3 - фото 5

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