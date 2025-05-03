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Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3
Веселый матч в УПЛ
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Веселые матчи в УПЛ бывают не только между прямыми конкурентами. В пятницу, второго мая, в одном из первых матчей 27-го тура встретились боец за выживание "Левый берег" и претендент на еврокубки "Карпаты". И обе команды зажгли – 2:3 с удалением в составе победителей.
Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.
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