Обе зажгли. ФОТОрепортаж с матча Левый берег - Карпаты 2:3

Веселые матчи в УПЛ бывают не только между прямыми конкурентами. В пятницу, второго мая, в одном из первых матчей 27-го тура встретились боец за выживание "Левый берег" и претендент на еврокубки "Карпаты". И обе команды зажгли – 2:3 с удалением в составе победителей.

Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

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