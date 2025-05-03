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"Его сыну приснилось, что я забью": нападающий Оболони – о своем голе Карпатам

Премьер-лига
Обновлено

Интересная история

"Его сыну приснилось, что я забью": нападающий Оболони – о своем голе Карпатам

Фото: Оболонь

Новина українською

Нападающий "Оболони" Ростислав Тарануха прокомментировал свой гол в ворота "Карпат" в матче 26 тура УПЛ.

– Гол "Карпатам" стал для тебя только вторым в сезоне. Продолжение следует?

– Конечно. Мне главное, чтобы команда побеждала и выполнила задание по завершении сезона. А я буду параллельно работать, чтобы голов в моем активе было больше.

– Перед игрой с "Карпатами" не было чуйки, что удастся забить?

– Если честно, то не думал об этом до утра перед матчем. Но на завтраке в отеле ко мне подошел Игорь Мединский и сказал, что его сыну приснилось, как я забиваю гол. И после того момента прокручивал у себя в голове возможность забить. Как оказалось – сон был вещий!

– Когда забил бывшим одноклубникам, в эмоциональных проявлениях ты себя не сдерживал...

– Трудно было сдержать эмоции в тот момент: долгожданный гол, градус матча повышен, атмосфера на трибунах безумная… Но у меня к болельщикам, игрокам, персоналу и руководству “Карпат” только уважение и искренние, теплые чувства”, – сказал Тарануха.

Всего на счету нападающего три результативных действия (2+1) в 21 матче этого сезона чемпионата Украины. В прошлой кампании он оформил три гола и один ассист.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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