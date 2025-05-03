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Черноморец – Шахтер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

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Черноморец – Шахтер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Чорноморець

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

3 мая одесский "Черноморец" в 27 туре УПЛ 2024/25 на своем поле примет донецкий "Шахтер".

Перед этим поединком мы предлагаем вам освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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