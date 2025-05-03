Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец – Шахтер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Делитесь результатами в комментариях
Чорноморець
3 мая одесский "Черноморец" в 27 туре УПЛ 2024/25 на своем поле примет донецкий "Шахтер".
Перед этим поединком мы предлагаем вам освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Хмельниччина заждалась. Эпицентр стал второй командой области, которая будет играть в элитном дивизионе
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Уже есть и кандидаты на замену. Клуб УПЛ может уволить главного тренера
- Определилась первая команда, повысившаяся из Первой лиги в УПЛ. Это абсолютный дебютант
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000