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Черноморец - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец – Шахтер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
shakhtar.com
"Черноморец" и "Шахтер" имеют высокую мотивацию в заключительных матчах сезона. Одесситы опустились на последнюю позицию турнирной таблицы, но еще имеют шанс спастись. "Шахтер" выступает очень неудачно в текущем сезоне и рискует не только проиграть чемпионство, но и финишировать на третьей позиции.
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Матч начнется в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
УПЛ, 27-й тур. 03.05.2025
Одесса, стадион "Черноморец"
"Черноморец" 13:00 "Шахтер"
Видеотрансляция – УПЛ ТВ
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