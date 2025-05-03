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Черноморец - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Черноморец – Шахтер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Черноморец - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

shakhtar.com

UA-Футбол
Новина українською

"Черноморец" и "Шахтер" имеют высокую мотивацию в заключительных матчах сезона. Одесситы опустились на последнюю позицию турнирной таблицы, но еще имеют шанс спастись. "Шахтер" выступает очень неудачно в текущем сезоне и рискует не только проиграть чемпионство, но и финишировать на третьей позиции.

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Матч начнется в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

  • Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 27-й тур. 03.05.2025
Одесса, стадион "Черноморец"
"Черноморец" 13:00 "Шахтер"
Видеотрансляция – УПЛ ТВ

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Телетрансляція матчу Чорноморець - Шахтар
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
03.05.2025 в 10:06
ЧО даже в зону переходных игр не попадёт ---спасибо Бабичу и его штабу угробили футбол в Одессе и дали кресло спорт директора --молодцы руководство
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
03.05.2025 в 10:06
ЧО даже в зону переходных игр не попадёт ---спасибо Бабичу и его штабу угробили футбол в Одессе и дали кресло спорт директора --молодцы руководство
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