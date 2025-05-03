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Ингулец - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ингулец – Динамо: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо
Незнающее поражений в этом сезоне УПЛ "Динамо" сыграет с уступающим чаще чем в каждом втором поединке "Ингульцом". В ноябре "бело-синие" подопечных Кобина не пощадили совсем, но в концовке чемпионата может случиться всякое.
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Матч начнется в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
УПЛ, 27-й тур. 03.05.2025
Александрия, "Ника"
"Ингулец" 15:30 "Динамо"
Видеотрансляция – УПЛ ТВ
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