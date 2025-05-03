Тренер Черноморца – перед Шахтером: Прошу подопечных не опускать руки

В рамках 27-го тура УПЛ сегодня в Одессе состоится интересная дуэль. Одесский "Черноморец", в котором сейчас работают бывшие "горняки" - главный тренер Александр Кучер и футболисты Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко и Артур Рудько, встречается с "Шахтером".

Наставник "моряков" дал интервью корреспонденту UA-Футбол.

- Игра против клуба, которому отдали не один год своей карьеры, видимо, ожидается по-особенному?

- Безусловно. "Шахтер" дал мне очень много. Конечно, я очень благодарен этой команде за те годы, которые в ней провел. Да, жизнь нас развела - и сейчас я уже тренер "Черноморца". В этой роли полностью отдаюсь работе. Все, что от меня зависит, буду делать.

- В период ваших выступлений в "Шахтере" было немало ярких побед, завоевания медалей и трофеев. Наверняка не ошибусь, если предположу, что самым ценным является выигрыш Кубка УЕФА?

- Выигрыш каждой медали, каждого трофея - это, конечно же, знаковые события. Но завоевание Кубка УЕФА - это, пожалуй, самая важная победа. И не только для меня, для "Шахтера", но и для всей нашей страны.

- Турнирное положение на подопечных давит?

- Конечно. Давление есть, ведь все мы понимаем, где находимся. И нервозность все равно передается где-то и на игры. Те ошибки, которые мы делаем, считаю, тоже накладывают отпечаток и влияют на психологию.

- Одни болельщики "Черноморца" еще надеются на чудо, другие же ожидают, что команда хлопнет дверью. Какой видится вам такая диаметральность данной ситуации?

- Болельщики видят все по-своему, у каждого есть свое мнение. Но как бы там ни было, а мы, конечно же, будем делать все возможное, что от нас зависит. Я ребят прошу, чтобы они не опускали руки, ведь у нас впереди тяжелые матчи с серьезными соперниками, трое из них относятся к лидерам чемпионата. Но это футбольное поле и нужно верить в себя, в свои силы. Как и в то, что мы можем сделать. Нужно на каждую отдельную игру максимально готовиться, настраиваться и полностью отдаваться на поле.

- Как-то в одном из домашних матчей "Черноморцу" удалось отобрать очки у "Шахтера", выстроив "автобус". Насколько такая тактика может быть эффективной сейчас?

- Да, жизнь нас развела - и сейчас я уже тренер "Черноморца". В этой роли полностью отдаюсь работе. Все, что от меня зависит, буду делать.

- В период ваших выступлений в "Шахтере" было немало ярких побед, завоевания медалей и трофеев. Пожалуй, не ошибусь, если предположу, что самым ценным является выигрыш Кубка УЕФА?

- Выигрыш каждой медали, каждого трофея - это, конечно же, знаковые события. Но завоевание Кубка УЕФА - это, пожалуй, самая важная победа. И не только для меня, для "Шахтера", но и для всей нашей страны.

- Кто из арендованных у "Шахтера" футболистов не будет иметь права играть?

- Все будут иметь право играть. "Шахтер" пошел нам на встречу и прислал соответствующее письмо. Президент донецкого клуба дал разрешение арендованным футболистам принимать участие в этом матче. Мы за это очень благодарны, ведь наше положение достаточно сложное и наличие каждого игрока имеет значение. Все будет решаться на футбольном поле.Сейчас нам очень нужна поддержка наших преданных болельщиков, всех фанатов. Хочется, чтобы все они нас поддерживали и надеялись с нами вместе, что мы сможем достичь желаемого.