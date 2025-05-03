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"Комбинационный, интеллектуальный, зрелищный": нападающий Оболони прокомментировал футбол Шищенка

Премьер-лига

Команда начала прогрессировать

"Комбинационный, интеллектуальный, зрелищный": нападающий Оболони прокомментировал футбол Шищенка

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Нападающий "Оболони" Ростислав Тарануха высказал свое мнение по поводу изменений в команде после того, как Сергей Щищенко возглавил "пивоваров".

“ – Мы проходим процесс развития, это самое главное, Сергей Юрьевич доносит до каждого футболиста свое видение футбола.

– И какой футбол Шищенко?

– Комбинационный, интеллектуальный, зрелищный! Думаю, за достаточно короткое время работы команды под руководством Сергея Шищенко зрители видят прогресс.

– Из безнадежного аутсайдера "Оболонь" превратилась в команду, которая сама неплохо умеет играть в футбол и моментами возить даже "Шахтер"...

– Не согласен с термином “безнадежного аутсайдера”. Команда просто играла в другой футбол, который перестал приносить результат. И нужна была перезагрузка. Сейчас “Оболонь” играет в комбинационный футбол даже с грандами УПЛ. И от матча к матчу каждый игрок, как и команда в целом, прогрессируют.

– Писали о том, что под новый штаб у вас появились заезды, двукратные тренировки, а что еще в бытовых моментах внутри многое изменилось?

– Вы все правильно назвали. Руководство и тренерский штаб делают все возможное для комфортной подготовки команды к матчам”, – сказал Тарануха.

Сейчас “Оболонь” занимает 12 место в чемпионате Украины. Следующий матч команда проведет сегодня, 3 мая, против "Вереса".

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Сергей Шищенко Оболонь (Киев) Ростислав Тарануха
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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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