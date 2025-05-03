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Верес - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Верес – Оболонь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Верес - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

Интригующее противостояние ожидает болельщиков в Ровно, где местный "Верес" будет принимать "Оболонь". Смогут ли киевляне набрать сверхважные очки в борьбе за выживание?

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Матч начнется в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

  • Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 27-й тур. 03.05.2025
Ровно, стадион "Авангард"
"Верес" 18:00 "Оболонь"
Видеотрансляция – УПЛ ТВ

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