Василию Сачко – 50 лет: что вы знаете об экс-форварде Волыни и Ворсклы? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 3 мая, исполняется 50 лет бывшему форварду криворожского "Кривбасса" и полтавской "Ворсклы" Василию Сачку.

По этому поводу мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете его карьеру как игрока и как тренера, пройдя наш квиз.