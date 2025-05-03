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Василию Сачко – 50 лет: что вы знаете об экс-форварде Волыни и Ворсклы? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

Делитесь самыми яркими воспоминаниями из карьеры бывшего форварда в комментариях

Василию Сачко – 50 лет: что вы знаете об экс-форварде Волыни и Ворсклы? Квиз от UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 3 мая, исполняется 50 лет бывшему форварду криворожского "Кривбасса" и полтавской "Ворсклы" Василию Сачку.

По этому поводу мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете его карьеру как игрока и как тренера, пройдя наш квиз.

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Ворскла (Полтава) Василий Сачко квиз от UA-Футбол
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