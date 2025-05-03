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Ракицкий против своих. Черноморец – Шахтер: стартовые составы на матч

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Ракицкий против своих. Черноморец – Шахтер: стартовые составы на матч

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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В матче 27 тура чемпионата Украины "Черноморец" сыграет против "Шахтера" в Одессе. Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

  • "Черноморец": Рудько – Кисиль, Жаржу, Ермаков, Ракицкий, Бутко – Лацабидзе, Белошевский, Сигеев – Хобленко, Мустафаев.
  • Запасные: Вичный, Аниагбосо, Арсич, Райан, Габелок, Шевцов, Панчишин, Робакидзе, Янаков, Тоиров, Безбородько, Пшеничнюк.
  • "Шахтер": Фесюн – Винисиус, Бондарь, Грамм, Азаров – Криськив, Бондаренко, Марлон – Педриньо, Невертон, Кауан Элиас.
  • Запасные: Пузанков, Твардовский, Педро Энрике, Фарина, Эгиналда, Швед, Назарина, Алиссон, Траоре.

“Моряки” сейчас находятся на последнем, 16 месте в турнирной таблице. "Горняки" идут на третьей позиции. У команд 18 и 54 очка соответственно.

Старт матча запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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