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Ракицкий против своих. Черноморец – Шахтер: стартовые составы на матч
Пушич против Кучера
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В матче 27 тура чемпионата Украины "Черноморец" сыграет против "Шахтера" в Одессе. Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
- "Черноморец": Рудько – Кисиль, Жаржу, Ермаков, Ракицкий, Бутко – Лацабидзе, Белошевский, Сигеев – Хобленко, Мустафаев.
- Запасные: Вичный, Аниагбосо, Арсич, Райан, Габелок, Шевцов, Панчишин, Робакидзе, Янаков, Тоиров, Безбородько, Пшеничнюк.
- "Шахтер": Фесюн – Винисиус, Бондарь, Грамм, Азаров – Криськив, Бондаренко, Марлон – Педриньо, Невертон, Кауан Элиас.
- Запасные: Пузанков, Твардовский, Педро Энрике, Фарина, Эгиналда, Швед, Назарина, Алиссон, Траоре.
“Моряки” сейчас находятся на последнем, 16 месте в турнирной таблице. "Горняки" идут на третьей позиции. У команд 18 и 54 очка соответственно.
Старт матча запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.
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