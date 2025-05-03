  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Карпат провел свой юбилейный матч в УПЛ

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Карпат провел свой юбилейный матч в УПЛ

Премьер-лига

Только двигаться вперед

Защитник Карпат провел свой юбилейный матч в УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Защитник "Карпат" провел свой юбилейный матч в УПЛ.

Во втором тайме на поле вышел Павел Полегенько, который заменил Тимура Стецькова. Для игрока этот поединок стал 150-м в Украинской Премьер-Лиге.

"Поздравляем Павла и желаем не останавливаться на достигнутом", - написали "Карпаты".

Павел Полегенько играл в УПЛ за "Зирку", "Мариуполь", "Ингулец". "Зарю", "Десну", "ПФК Львов" и "Говерлу".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Футболист присоединился к львовскому клубу в июле 2023 года свободным агентом из "Зари". Сейчас Полегенько сыграл 19 матчей за "львов", в которых забил 2 гола.

По теме
yellow-arrow
Испытание для Одессы. Черноморец - Шахтер. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Ракицкий против своих. Черноморец – Шахтер: стартовые составы на матч
yellow-arrow
Полесье - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Павел Полегенько Украинская Премьер-лига Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Карпати
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости