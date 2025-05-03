Защитник "Карпат" провел свой юбилейный матч в УПЛ.

Во втором тайме на поле вышел Павел Полегенько, который заменил Тимура Стецькова. Для игрока этот поединок стал 150-м в Украинской Премьер-Лиге.

"Поздравляем Павла и желаем не останавливаться на достигнутом", - написали "Карпаты".

Павел Полегенько играл в УПЛ за "Зирку", "Мариуполь", "Ингулец". "Зарю", "Десну", "ПФК Львов" и "Говерлу".

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Футболист присоединился к львовскому клубу в июле 2023 года свободным агентом из "Зари". Сейчас Полегенько сыграл 19 матчей за "львов", в которых забил 2 гола.