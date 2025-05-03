Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Карпат провел свой юбилейный матч в УПЛ
Только двигаться вперед
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Карпат" провел свой юбилейный матч в УПЛ.
Во втором тайме на поле вышел Павел Полегенько, который заменил Тимура Стецькова. Для игрока этот поединок стал 150-м в Украинской Премьер-Лиге.
"Поздравляем Павла и желаем не останавливаться на достигнутом", - написали "Карпаты".
Павел Полегенько играл в УПЛ за "Зирку", "Мариуполь", "Ингулец". "Зарю", "Десну", "ПФК Львов" и "Говерлу".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Футболист присоединился к львовскому клубу в июле 2023 года свободным агентом из "Зари". Сейчас Полегенько сыграл 19 матчей за "львов", в которых забил 2 гола.
Популярное сейчас
- Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2025
- Победа Карпат в меньшинстве, потери Кривбасса и новичок-дебютант в УПЛ. Главные новости за 2 мая
- Хмельниччина заждалась. Эпицентр стал второй командой области, которая будет играть в элитном дивизионе
- "Сумасшедшая мечта перейти туда": Пихаленок назвал свой любимый клуб
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле