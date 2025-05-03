Рух приблизился к клубному антирекорду в УПЛ

"Рух" приблизился к клубному антирекорду на домашнем поле.

Ничья против "Кривбасса" на "Арене Львов" стала седьмым непобедимым домашним матчем для "Руха". До повторения клубного антирекорда остался один матч.

Серия из восьми непобедимых матчей "Руха" на домашнем поле продолжалась с 19 августа 2023 года и закончилась 1 апреля 2024 года. Тогда львовский клуб победил "ЛНЗ" со счетом 1:0.

Последний раз "Рух" дома побеждал "Левый Берег" со счетом 1:0 24 ноября. После были ничьи против "Полесья", "Александрии" и "Кривбасса" и поражения против "Оболони", "ЛНЗ", "Ворсклы" и "Динамо".

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Сейчас "Рух" занимает девятое место в турнирной таблице, имея 34 балла.