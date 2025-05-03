Помог рикошет от экс-горняка. Шахтер открыл счет в матче против Черноморца благодаря стандарту – ВИДЕО

"Черноморец" и "Шахтер" проводят очный поединок в рамках 27-го тура чемпионата Украины. На 55 минуте встречи "горняки" открыли счет.

Помог дончанам стандарт неподалеку от линии штрафной. Его исполнил Артем Бондаренко. Однако очень сильно дезориентировал голкипера "моряков" рикошет от капитана "Черноморца", бывшего футболиста "горняков" Богдана Бутко.

Бондаренко забил 10 гол в текущем чемпионате. Для него это личный рекорд.

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