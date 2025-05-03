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Помог рикошет от экс-горняка. Шахтер открыл счет в матче против Черноморца благодаря стандарту – ВИДЕО

Премьер-лига

На старте второго тайма

Помог рикошет от экс-горняка. Шахтер открыл счет в матче против Черноморца благодаря стандарту – ВИДЕО

Фото: ФК Шахтар Донецьк

UA-Футбол
Новина українською

"Черноморец" и "Шахтер" проводят очный поединок в рамках 27-го тура чемпионата Украины. На 55 минуте встречи "горняки" открыли счет.

Помог дончанам стандарт неподалеку от линии штрафной. Его исполнил Артем Бондаренко. Однако очень сильно дезориентировал голкипера "моряков" рикошет от капитана "Черноморца", бывшего футболиста "горняков" Богдана Бутко.

Бондаренко забил 10 гол в текущем чемпионате. Для него это личный рекорд.

За ходом дальнейших событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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Комментарии
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andrey B
03.05.2025 в 14:28
очередное г.....овозилово от шахтёра.смотреть тошно.если это бревно забивает
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Комментарии 1
andrey B
03.05.2025 в 14:28
очередное г.....овозилово от шахтёра.смотреть тошно.если это бревно забивает
Ответить
0
0

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