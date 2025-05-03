Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аутсайдер против лидера. Известны составы на матч Ингулец - Динамо
Матч начнется в 15:30 по киевскому времени
Фото: ФК Олександрія
В 27-м туре УПЛ "Ингулец" принимает "Динамо".
Василий Кобин выставил следующий состав:
Жилкин - Бенедюк, Дыхтярук, Жовтенко, Катрич - Лосенко, Гаджук - Фарасеенко, Сад, Могильный - Пушкарев.
Александр Шовковский выставил такой состав гостей:
Нещерет - Дубинчак, Попов, Биловар, Тымчик - Шапаренко, Михайленко - Кабаев, Ванат, Буяльский, Волошин
Это седьмая встреча между командами. Четыре раза побеждало "Динамо", по одному разу была ничья и победа "Ингульца".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
К матчу "Ингулец" занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ с 18-мя баллами, "Динамо" - лидер чемпионата с 64-мя очками.
Популярное сейчас
- Черноморец - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Хочется, чтобы в Украине кто-то следовал такому стилю": Лупашко – об игре европейского гранда
- Хмельниччина заждалась. Эпицентр стал второй командой области, которая будет играть в элитном дивизионе
- В украинском футболе назревает беспрецедентный случай
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой