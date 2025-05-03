Аутсайдер против лидера. Известны составы на матч Ингулец - Динамо

В 27-м туре УПЛ "Ингулец" принимает "Динамо".

Василий Кобин выставил следующий состав:

Жилкин - Бенедюк, Дыхтярук, Жовтенко, Катрич - Лосенко, Гаджук - Фарасеенко, Сад, Могильный - Пушкарев.

Александр Шовковский выставил такой состав гостей:

Нещерет - Дубинчак, Попов, Биловар, Тымчик - Шапаренко, Михайленко - Кабаев, Ванат, Буяльский, Волошин

Это седьмая встреча между командами. Четыре раза побеждало "Динамо", по одному разу была ничья и победа "Ингульца".

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К матчу "Ингулец" занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ с 18-мя баллами, "Динамо" - лидер чемпионата с 64-мя очками.