Легионер обвел половину обороны. Шахтер удвоил преимущество в матче против Черноморца – ВИДЕО

В Одессе в рамках 27 тура УПЛ "Черноморец" принимает "Шахтер". "Горняки" удвоили счет в матче на 71 минуте.

Невертон получил мяч на левом фланге, обвел троих футболистов и пробил в правый угол ворот.

Для бразильца это третий гол в нынешнем сезоне УПЛ. В общей сложности на его счету пять результативных действий (3+2) в 14 матчах. В последний раз он забивал в декабре прошлого года.

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