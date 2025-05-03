Премьер-лига
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Легионер обвел половину обороны. Шахтер удвоил преимущество в матче против Черноморца – ВИДЕО
Первый его гол с декабря
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В Одессе в рамках 27 тура УПЛ "Черноморец" принимает "Шахтер". "Горняки" удвоили счет в матче на 71 минуте.
Невертон получил мяч на левом фланге, обвел троих футболистов и пробил в правый угол ворот.
Для бразильца это третий гол в нынешнем сезоне УПЛ. В общей сложности на его счету пять результативных действий (3+2) в 14 матчах. В последний раз он забивал в декабре прошлого года.
За завершением второго тайма следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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