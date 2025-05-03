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Черноморец посыпался. Шахтер забил третий гол одесситам - ВИДЕО

Премьер-лига

Поразительная контратака

Черноморец посыпался. Шахтер забил третий гол одесситам - ВИДЕО

Фото: ФК Шахтар

UA-Футбол
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"Шахтер" добивает "Черноморец" в матче 27 тура УПЛ. На 75 минуте дончане сделали счет 3:0 в свою пользу.

"Горняки" провели контратаку, в которой второй гол в матче оформил Невертон. Бондаренко раскрутился перед штрафной и отдал на бразильца. Невертон пробил в правый угол.

Это второй гол вингера в этом матче. Первый он забил всего на четыре минуты быстрее. В общей сложности Невертон оформил четвертый гол в чемпионате.

Следите за ходом событий матча в Одесе в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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