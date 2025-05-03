УПЛ. Черноморец – Шахтер 0:3. Одесситы одной ногой в Первой лиге

Александр Кучер решил сыграть в 3 центрбека и максимально насытил центральную линию полузащиты. За фланги по всем бровкам отвечали Кисиль и Бутко. В атаке сыграли Мустафаев и Хобленко.

В "Шахтере" неожиданно даже в заявку не попали Судаков и Матвиенко. Повреждение Винисиуса Тобиаса оказалось несерьезным, поэтому он сыграл справа в обороне.

"Шахтер" со старта поединка взял мяч под свой контроль. Дончане представили несколько угловых, но опасности они в себе не несли. Первый опасный момент в матче не реализовал Элиас. После подачи со штрафного удара Грам сбросил на Элиаса, но бразилец взлета не попал в дальний угол. Дальний удар Винисиуса с правого фланга полетел над воротами.

На 23-й минуте первый опасный момент создал "Черноморец". Ермаков пробил головой мимо стойки после подачи с фланга.

Через несколько минут удар Криськива в центре штрафной был заблокирован, а удар Педриньо в дальний угол после отскока парировал Рудько. Отскок после подачи углового с левого фланга завершил ударом Марлон, но Рудько правильно выбрал позицию и легко забрал мяч.

В конце тайма "Шахтер" все же открыл счет. После паса Криськива Бондаренко пробил в верхний угол ворот, но в момент передачи Артем находился в офсайде и гол отменен.

На последней минуте первого тайма у "горняков" был реальный шанс выйти вперед. Прострел Бондаренко с правого фланга штрафной на ближний завершился ударом Педриньо в защитника, а после отскока Невертон ударом в падении пробил над воротами.

На старте второго тайма горняки были более активными. Сначала Педриньо отдал на Невертона, удар которого в ближнем углу парировал Рудько. Буквально через минуту сам Педриньо пробил мимо девятки со среднего расстояния.

Во время очередной атаки дончан мяч попал в руку Шевцову перед штрафной после выстрела Винисиуса. Удар Бондаренко со штрафного попал в Бутко, рикошетом от которого, дезориентировав Рудька, полетел в правый угол. 0:1.

После забитого гола подопечные Пушича продолжали контролировать мяч, но уже не столь активно шли вперед.

На 71-й минуте "Шахтер" удвоил преимущество в счете. Невертон подобрал отскок на левом фланге от Эгиналду, после чего обыграл нескольких соперников и пробил мимо Рудьки. 0:2.

Спустя еще несколько минут в контратаке Бондаренко отдал на левый фланг на Невертона и бразилец ударом в дальний угол оформил дубль в матче. 0:3.

После этого матч можно было не продолжать: "Черноморец" ничего не мог создать, а "Шахтеру" уже ничего не нужно было.

В конце встречи увеличить преимущество своей команды могли Алиссон и Швед, но их ударам не хватало точности.

"Шахтер" спокойно побеждает, хотя в первом тайме испытывал определенные трудности. "Горняки" приблизились к "Александрии" на расстояние 3-х очков и ожидают потерь от подопечных Ротаня в игре с "Полисьем".

"Черноморец" еще больше усложнил себе и так непростую ситуацию. До 14-й позиции, дающей право на переходные матчи, 5 очков. Одесситам нужно побеждать самим и надеяться на осечки конкурентов. Ближайший матч против "Ворсклы", где можно окончательно решиться судьба "моряков".

27-й тур УПЛ

Одесса. "Черноморец"

"Черноморец" - "Шахтер" 0:3

Голы: Бондаренко, 55, Невертон, 71, 75

"Черноморец": Рудько – Кисиль (Раян, 77), Жаржу, Ермаков, Ракицкий (Габелок, 69), Бутко – Лацабидзе (Шевцов, 46), Белошевский, Сигеев (Безбородько, 69) – Хобленко, Мустафаев (Янаков, 77).

"Шахтер": Фесюн - Азаров (Педро Энрике, 70), Грамм, Бондарь, Винисиус Тобиас - Марлон (Назарина, 76), Криськив, Бондаренко - Невертон (Швед, 78), Кауан Элиас (Эгиналду, 70), Педриньо (Алиссон, 76).

Предупреждения: Белошевский, 65 – Азаров, 56.