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Бондаренко установил личный рекорд, легионер оформил дебютный дубль: голевые достижения Шахтера в матче против Черноморца
Результативный второй тайм
Фото: ФК Шахтар
В поединке 27 тура чемпионата Украины "Черноморец" потерпел домашнее поражение от "Шахтера" со счетом 0:3.
Все голы в этом матче были забиты после перерыва. На 55 минуте счет открыл Артем Бондаренко ударом со штрафного. Это 10 гол полузащитника в этом чемпионате – личный рекорд Бондаренко за один сезон (предыдущий - был девять в розыгрыше 22/23). Сейчас он идет на пятом месте в таблице бомбардиров УПЛ.
Впервые в этом году Марино Пушич доверил место в стартовом составе Невертону. Бразилец отблагодарил: на 71 и 75 минутах забил голы. Это дебютный дубль нападающего за "Шахтер". В общей сложности на его счету пять голов в футболке "горняков".
"Шахтер" остается наиболее результативной командой УПЛ в этом сезоне с 64 голами в активе. Следом идет "Динамо", у которого 55 точных ударов и матч в запасе.
Однако “горняки” идут на третьей позиции в чемпионате. А сегодня, если "Динамо" выиграет у "Ингульца", то могут потерять даже теоретические шансы на чемпионство.
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