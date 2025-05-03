  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бондаренко установил личный рекорд, легионер оформил дебютный дубль: голевые достижения Шахтера в матче против Черноморца

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бондаренко установил личный рекорд, легионер оформил дебютный дубль: голевые достижения Шахтера в матче против Черноморца

Премьер-лига

Результативный второй тайм

Бондаренко установил личный рекорд, легионер оформил дебютный дубль: голевые достижения Шахтера в матче против Черноморца

Фото: ФК Шахтар

UA-Футбол
Новина українською

В поединке 27 тура чемпионата Украины "Черноморец" потерпел домашнее поражение от "Шахтера" со счетом 0:3.

Все голы в этом матче были забиты после перерыва. На 55 минуте счет открыл Артем Бондаренко ударом со штрафного. Это 10 гол полузащитника в этом чемпионате – личный рекорд Бондаренко за один сезон (предыдущий - был девять в розыгрыше 22/23). Сейчас он идет на пятом месте в таблице бомбардиров УПЛ.

Впервые в этом году Марино Пушич доверил место в стартовом составе Невертону. Бразилец отблагодарил: на 71 и 75 минутах забил голы. Это дебютный дубль нападающего за "Шахтер". В общей сложности на его счету пять голов в футболке "горняков".

"Шахтер" остается наиболее результативной командой УПЛ в этом сезоне с 64 голами в активе. Следом идет "Динамо", у которого 55 точных ударов и матч в запасе.

Однако “горняки” идут на третьей позиции в чемпионате. А сегодня, если "Динамо" выиграет у "Ингульца", то могут потерять даже теоретические шансы на чемпионство.

По теме
yellow-arrow
Очередной крах Одессы. Черноморец – Шахтер 0:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
История повторяется. Капитан Динамо не попал в стартовый состав на матч Премьер-Лиги впервые в 2025 году
yellow-arrow
Ингулец – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура УПЛ
Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Артем Бондаренко Невертон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости