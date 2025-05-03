История повторяется. Капитан Динамо не попал в стартовый состав на матч Премьер-Лиги впервые в 2025 году

Капитан "Динамо" не попал в стартовый состав на матч Премьер-Лиги впервые в 2025 году.

Андрей Ярмоленко на матч с "Ингульцом" остался на скамейке запасных. В 9-ти матчах УПЛ нападающий "Динамо" выходил с первых минут.

В последний раз капитан не выходил в старте в домашнем матче против "Ингульца". Тогда Ярмоленко появился на поле на 19 минут.

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В этом сезоне Андрей Ярмоленко сыграл в 18-ти матчах УПЛ, в которых забил 6 голов и отдал одну голевую передачу.

Матч начался в 15:30 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.