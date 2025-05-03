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История повторяется. Капитан Динамо не попал в стартовый состав на матч Премьер-Лиги впервые в 2025 году
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Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Динамо" не попал в стартовый состав на матч Премьер-Лиги впервые в 2025 году.
Андрей Ярмоленко на матч с "Ингульцом" остался на скамейке запасных. В 9-ти матчах УПЛ нападающий "Динамо" выходил с первых минут.
В последний раз капитан не выходил в старте в домашнем матче против "Ингульца". Тогда Ярмоленко появился на поле на 19 минут.
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В этом сезоне Андрей Ярмоленко сыграл в 18-ти матчах УПЛ, в которых забил 6 голов и отдал одну голевую передачу.
Матч начался в 15:30 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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