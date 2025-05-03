УПЛ. Ингулец - Динамо 0:4. Чемпионская игра

VBET Лига. 27-й тур

3 марта. Александрия. "Ника"

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

"Ингулец" - "Динамо" 0:4



Голы: Дихтярук 38 (аг), Шапаренко 40, Михайленко 55, Ванат 57

"Ингулец": Жилкин - Бенедюк (Свистун 46), Жовтенко (Малыш 46), Дихтярук, Катрич - Лосенко (Лисняк 84), Фарасеенко, Гаджук, Могильный (Пятов 62), Сад (Волохатый 62) - Пушкарев

"Динамо": Нещерет - Тымчик, Биловар, Попов (Дячук 72), Дубинчак - Михайленко (Бражко 61), Шапаренко (Пихаленок 61), Буяльский (Рубчинский 84) - Волошин, Кабаев (Брагару 61), Ванат



Предупреждения: Жовтенко 37

При виде стартового состава сразу отметить можно было отсутствие у хозяев поля лидера команды - голкипера Паламарчука. Вместо него впервые в сезоне УПЛ вышел Жилкин. Связан ли такой шаг с проблемами здоровья у Алексея либо банальной ротацией - это уже расскажет Кобин.

С первых минут "Динамо" ожидаемо забрало мяч под контроль, но в обороне "Ингулец" действовало весьма дисциплинированно.

Первый момент киевляне создали на 14-й минуте. Буяльский выдал разрезную передачу на Волошина, пробил Владислав в створ очень слабо.

Далее активность коллектив Шовковского создавал по левому флангу. Сперва Кабаев сам нанес опасный удар с 25-и метров, а затем Ванату немного не хватило для замыкания прострела вингера.

Удержать нули на табло до ухода в раздевалку "Ингульцу" в конце концов не получилось. После подачи со стандарта в свои ворота мяч срезал Дихтярук.

На этом "бело-синие" не успокоились, и быстро удвоили преимущество. Ванат скинул на линию штрафной на Буяльского, тот выкатил на Шапаренко, и Николай вколотил мяч в самый уголок.





В перерыве Кобин захотел укрепить оборону, выпустив Малыша и Свистуна, но особых плодов это не принесло.

Как и в первом тайме, "Динамо" смогло забить дважды за две минуты и во втором. На 55-й минуте Михайленко в касание дальним ударом распечатал ворота соперника благодаря ассисту Тымчика, а на 57-й Ванат довел до логичного завершения атаку, которую разогнали Буяльский и Шапаренко.





Уже в следующей атаке Ванат мог доводить счет до совсем непристойного, но немного не дотянулся до мяча на замыкании прострела с нескольких метров.

Только после этого "Ингулец" наконец проснулся, и смог выбежать в две неплохие контратаки. Первую в решающий момент сорвал Тымчик, а во второй дело дошло до удара Волохатого, но Нещерет оказался на месте.

Несмотря на оформление нужного результата, темп "Динамо" особо не сбавляло. Вышедшие на замену игроки прикладывали большие усилия, чтобы проявить себя, но недостаток класса по сравнению с покинувшими поле давал о себе знать.

На 78-й минуте гол тура мог забить Буяльский, но удар капитана столичного клуба через себя парировал Жилкин.

Таким образом, "Динамо" во второй раз в сезоне разгромило "Ингулец" (встреча в первом круге закончилась победой "бело-синих" со счетом 5:2). Благодаря этой победе подопечные Шовковского окончательно выбили действующего чемпиона "Шахтера" из гонки за золотые медали, и заодно оторвались от еще не игравшей в этом туре "Александрии" на семь очков. "Ингулец" из-за поражения "Черноморца" продолжает находиться на 15-й строчке.