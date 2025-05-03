Кучер: Пока были силы, пытались защищаться

Одесский "Черноморец" дома уступил донецкому "Шахтеру" со счетом 0:3. Команда Александра Кучера пропустила все мячи во втором тайме. На послематчевой пресс-конференции тренеру задали несколько вопросов.

– Пока были силы, пытались защищаться и играть компактно, но индивидуальное качество игроков "Шахтера" выше, поэтому пропустили три мяча.

– Почему Бутко играет на разных позициях в каждом матче. Справляется ли он?

– Бутко – игрок высокого уровня. Будь у нас такой же исполнитель, как Богдан, слева — он играл бы и там.

– Почему защита так легко рассыпается? Неужели Ярослав Ракицкий единственный сильный защитник в команде?



– Ракицкий – опытный игрок, другие ребята еще молоды. Мы должны подсказывать друг другу на футбольном поле, а мы молчим. Футбол – это командная игра, здесь ты играешь не сам.