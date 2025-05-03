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Кучер: Пока были силы, пытались защищаться

Премьер-лига
Обновлено

Послематчевые слова главного тренера "моряков"

Кучер: Пока были силы, пытались защищаться

Фото: НК Верес

Новина українською

Одесский "Черноморец" дома уступил донецкому "Шахтеру" со счетом 0:3. Команда Александра Кучера пропустила все мячи во втором тайме. На послематчевой пресс-конференции тренеру задали несколько вопросов.

– Пока были силы, пытались защищаться и играть компактно, но индивидуальное качество игроков "Шахтера" выше, поэтому пропустили три мяча.

Почему Бутко играет на разных позициях в каждом матче. Справляется ли он?
– Бутко – игрок высокого уровня. Будь у нас такой же исполнитель, как Богдан, слева — он играл бы и там.

Почему защита так легко рассыпается? Неужели Ярослав Ракицкий единственный сильный защитник в команде?

– Ракицкий – опытный игрок, другие ребята еще молоды. Мы должны подсказывать друг другу на футбольном поле, а мы молчим. Футбол – это командная игра, здесь ты играешь не сам.

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Источник:
FC Chornomorets
Опубликовал: Денис Снигур
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
03.05.2025 в 16:34
Кучер,для чого ти пішов в те болото?
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
03.05.2025 в 16:34
Кучер,для чого ти пішов в те болото?
Ответить
0
0

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