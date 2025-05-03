Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кучер: Пока были силы, пытались защищаться
Послематчевые слова главного тренера "моряков"
Фото: НК Верес
Одесский "Черноморец" дома уступил донецкому "Шахтеру" со счетом 0:3. Команда Александра Кучера пропустила все мячи во втором тайме. На послематчевой пресс-конференции тренеру задали несколько вопросов.
– Пока были силы, пытались защищаться и играть компактно, но индивидуальное качество игроков "Шахтера" выше, поэтому пропустили три мяча.
– Почему Бутко играет на разных позициях в каждом матче. Справляется ли он?
– Бутко – игрок высокого уровня. Будь у нас такой же исполнитель, как Богдан, слева — он играл бы и там.
– Почему защита так легко рассыпается? Неужели Ярослав Ракицкий единственный сильный защитник в команде?
– Ракицкий – опытный игрок, другие ребята еще молоды. Мы должны подсказывать друг другу на футбольном поле, а мы молчим. Футбол – это командная игра, здесь ты играешь не сам.
Популярное сейчас
- Исторически! ГУР показало уничтожение российского Су-30 украинским дроном – ВИДЕО
- Ингулец - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Победа Карпат в меньшинстве, потери Кривбасса и новичок-дебютант в УПЛ. Главные новости за 2 мая
- В украинском футболе назревает беспрецедентный случай
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
Комментарии 1