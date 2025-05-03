Очередной крах Одессы. Черноморец – Шахтер 0:3. Видео голов и обзор матча

"Черноморец" дома принимал "Шахтер" в рамках 27 тура УПЛ. Одесситы продолжают бороться за выживание, однако сегодня им не удалось сдвинуться с последнего места. Хоть и до перерыва “горняки” не забивали, но во втором тайме подопечные Пушича разложили все по полочкам.

Сначала гол со штрафного забил Бондаренко: здесь ему помог рикошет от Бутка. Затем Невертон оформил дубль. Особенно красивым получился первый гол легионера.

Чемпионат Украины, 27 тур

"Черноморец" – "Шахтер" 0:3

Голы: Бондаренко 55, Невертон 71, 75