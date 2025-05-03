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Очередной крах Одессы. Черноморец – Шахтер 0:3. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига

"Моряки" стали на шаг ближе к Первой лиге

Очередной крах Одессы. Черноморец – Шахтер 0:3. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Шахтар

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"Черноморец" дома принимал "Шахтер" в рамках 27 тура УПЛ. Одесситы продолжают бороться за выживание, однако сегодня им не удалось сдвинуться с последнего места. Хоть и до перерыва “горняки” не забивали, но во втором тайме подопечные Пушича разложили все по полочкам.

Сначала гол со штрафного забил Бондаренко: здесь ему помог рикошет от Бутка. Затем Невертон оформил дубль. Особенно красивым получился первый гол легионера.

Читайте такжеБондаренко установил личный рекорд, легионер оформил дебютный дубль: голевые достижения Шахтера в матче против Черноморца

Чемпионат Украины, 27 тур

"Черноморец" – "Шахтер" 0:3

Голы: Бондаренко 55, Невертон 71, 75

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