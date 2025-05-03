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Невероятно. Ингулец за две минуты пропустил дважды от Динамо. Видео голов

Премьер-лига

Что происходит?!

Невероятно. Ингулец за две минуты пропустил дважды от Динамо. Видео голов

fcdynamo.com

Новина українською

"Ингулец" за две минуты пропустил дважды от "Динамо".

На 38-й минуте гостевая команда разыграла штрафной. Буяльский сделал подачу, и мяч рикошетом от Дихтярука оказался в воротах хозяев.

Видео гола:

Через минуту "Динамо" удвоило счет. Атака по флангу. Ванат нашел Буяльского, который отдал ассист на Шапаренко.

Видео гола:

На момент написания новости, "Динамо" обыгрывает "Ингулец" со счетом 0:2.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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