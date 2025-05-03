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В Ровно тяжело всем. Обнародованы стартовые составы на матч Верес - Оболонь
Есть ли неожиданности?
Фото: УПЛ
В 27-м туре УПЛ встретятся между собой "Верес" и "Оболонь". Матч пройдет в Ровно, на стадионе "Авангард".
Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами. Старт игры - в 18:00.
Стартовый состав "Вереса": Кожухарь Андрей, Куция Гиорги, Гончаренко Роман, Вовченко Семен, Смиян Максим, Клец Дмитрий, Харатин Игорь, Дахновский Виталий, Шарай Владислав, Годя Дмитрий, Степанюк Руслан (К).
Запасные: Когут Богдан, Кулик Михаил, Протасевич Михаил, Данников Арсений, Чечер Даниил, Шевченко Евгений, Кучеров Валерий, Баран Ростислав, Лепский Орест, Луан, Гайдучик Николай, Венделл.
Стартовый состав "Оболони": Марченко Денис, Стасюк Петр, Дубко Валерий, Приймак Владислав, Карась Даниил, Ильин Олег, Витенчук Вадим, Курко Василий, Черненко Руслан (К), Тарануха Ростислав, Устименко Денис.
Запасные: Федоровский Назарий, Осман Александр, Грисьо Максим, Ломницкий Андрей, Мороз Тарас, Близниченко Виктор, Слободян Олег, Мединский Игорь, Груша Виталий, Суханов Сергей, Бычек Константин, Теслюк Денис.
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