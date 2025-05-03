  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В Ровно тяжело всем. Обнародованы стартовые составы на матч Верес - Оболонь

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Ровно тяжело всем. Обнародованы стартовые составы на матч Верес - Оболонь

Премьер-лига
Обновлено

Есть ли неожиданности?

В Ровно тяжело всем. Обнародованы стартовые составы на матч Верес - Оболонь

Фото: УПЛ

Новина українською

В 27-м туре УПЛ встретятся между собой "Верес" и "Оболонь". Матч пройдет в Ровно, на стадионе "Авангард".

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами. Старт игры - в 18:00.

Стартовый состав "Вереса": Кожухарь Андрей, Куция Гиорги, Гончаренко Роман, Вовченко Семен, Смиян Максим, Клец Дмитрий, Харатин Игорь, Дахновский Виталий, Шарай Владислав, Годя Дмитрий, Степанюк Руслан (К).

Запасные: Когут Богдан, Кулик Михаил, Протасевич Михаил, Данников Арсений, Чечер Даниил, Шевченко Евгений, Кучеров Валерий, Баран Ростислав, Лепский Орест, Луан, Гайдучик Николай, Венделл.

Стартовый состав "Оболони": Марченко Денис, Стасюк Петр, Дубко Валерий, Приймак Владислав, Карась Даниил, Ильин Олег, Витенчук Вадим, Курко Василий, Черненко Руслан (К), Тарануха Ростислав, Устименко Денис.

Запасные: Федоровский Назарий, Осман Александр, Грисьо Максим, Ломницкий Андрей, Мороз Тарас, Близниченко Виктор, Слободян Олег, Мединский Игорь, Груша Виталий, Суханов Сергей, Бычек Константин, Теслюк Денис.

По теме
yellow-arrow
Киевлянам нужна победа. Верес - Оболонь. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Пушка и последствия атаки. Динамо делает счет невероятно крупным в матче с Ингульцом. Видео голов
yellow-arrow
Невероятно. Ингулец за две минуты пропустил дважды от Динамо. Видео голов
Оболонь (Киев) Верес (Ровно) УПЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости