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Пушка и последствия атаки. Динамо делает счет невероятно крупным в матче с Ингульцом. Видео голов
С ума сойти
Фото: ФК Динамо
"Динамо" делает счет невероятно крупным в матче с "Ингульцом".
Гости пошли в атаку. "Ингулец"отбился и не пускал гостей к своим воротам. Однако Михайленко увидел возможность и пушечным ударом пробил по воротам.
"Динамо" утроило счет.
Видео гола:
Через две минуты Ванат сделал счет крупнее.
"Динамо" вбросили мяч. Буяльский принял орудие, передал на Шапаренко. Футболист добавил ассит, отдав мяч на Ваната.
Видео гола:
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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