Пушка и последствия атаки. Динамо делает счет невероятно крупным в матче с Ингульцом. Видео голов

"Динамо" делает счет невероятно крупным в матче с "Ингульцом".

Гости пошли в атаку. "Ингулец"отбился и не пускал гостей к своим воротам. Однако Михайленко увидел возможность и пушечным ударом пробил по воротам.

"Динамо" утроило счет.

Видео гола:

Через две минуты Ванат сделал счет крупнее.

"Динамо" вбросили мяч. Буяльский принял орудие, передал на Шапаренко. Футболист добавил ассит, отдав мяч на Ваната.

Видео гола: