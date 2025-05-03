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Пушка и последствия атаки. Динамо делает счет невероятно крупным в матче с Ингульцом. Видео голов

Премьер-лига

С ума сойти

Пушка и последствия атаки. Динамо делает счет невероятно крупным в матче с Ингульцом. Видео голов

Фото: ФК Динамо

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"Динамо" делает счет невероятно крупным в матче с "Ингульцом".

Гости пошли в атаку. "Ингулец"отбился и не пускал гостей к своим воротам. Однако Михайленко увидел возможность и пушечным ударом пробил по воротам.

"Динамо" утроило счет.

Видео гола:

Через две минуты Ванат сделал счет крупнее.

"Динамо" вбросили мяч. Буяльский принял орудие, передал на Шапаренко. Футболист добавил ассит, отдав мяч на Ваната.

Видео гола:

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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