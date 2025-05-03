Премьер-лига
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Шахтер официально вылетел из гонки за чемпионство. Остались два претендента
Придется команде Пушича выигрывать Кубок
Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В 27-м туре УПЛ "Динамо" разгромило "Ингулец" (4:0). Данный результат означает, что "Шахтер" уже не имеет шансов догнать киевлян в турнирной таблице, а значит, не защитит чемпионство.
Сейчас донецкий клуб занимает третье место, имея 57 очков. "Динамо", в свою очередь, заработало 67 баллов. До завершения чемпионата - 3 тура.
Второе место занимает "Александрия". Команда Ротаня еще не сыграла свой матч 27-го тура. Сейчас у нее 60 очков.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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