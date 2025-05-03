Шахтер официально вылетел из гонки за чемпионство. Остались два претендента

В 27-м туре УПЛ "Динамо" разгромило "Ингулец" (4:0). Данный результат означает, что "Шахтер" уже не имеет шансов догнать киевлян в турнирной таблице, а значит, не защитит чемпионство.

Сейчас донецкий клуб занимает третье место, имея 57 очков. "Динамо", в свою очередь, заработало 67 баллов. До завершения чемпионата - 3 тура.

Второе место занимает "Александрия". Команда Ротаня еще не сыграла свой матч 27-го тура. Сейчас у нее 60 очков.