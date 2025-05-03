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Без элиты. Количество возможных ближайших еврокубковых турниров для Шахтера сократилось до двух

Премьер-лига

Возможно к лучшему

Без элиты. Количество возможных ближайших еврокубковых турниров для Шахтера сократилось до двух

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" потерял шанс на один из еврокубковых турниров.

Победа "Динамо" в матче против „Ингульца“ оставила "Шахтер" без Лиги Чемпионов. Отставание "горняков" от киевского клуба составляет 10 очков за три тура до конца и его не отыграть.

Таким образом "Шахтер" может сыграть или в Лиге Европы, или в Лиге Конференций. Чтобы попасть в первый турнир горнякам надо выиграть Кубок Украины. Если трофей возьмет "Динамо" - то "горнякам" нужно занять второе место в УПЛ.

Донецкий клуб в случае худшего сценария попадет в квалификацию Лиги Конференций.

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Напомним, что сейчас "Динамо" сейчас имеет 67 баллов в турнирной таблице.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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