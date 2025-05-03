  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ. Верес - Оболонь 0:2. Киевляне отрываются от зоны переходных матчей

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ. Верес - Оболонь 0:2. Киевляне отрываются от зоны переходных матчей

Премьер-лига

Сверхважная игра для гостей

УПЛ. Верес - Оболонь 0:2. Киевляне отрываются от зоны переходных матчей

Фото:ФК Оболонь

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Ровно местный "Верес" принимал "Оболонь" в матче 27-го тура УПЛ. "Верес" сейчас относится к тем коллективам, которых можно назвать крепкими середняками. А вот киевляне продолжают ожесточенную борьбу за выживание.

В прошлом туре ровенский коллектив сенсационно разгромно уступил "Ворскле" - 0:3. После игры Шандрук сказал, что полтавчане больше хотели выиграть. "Оболонь" неделю назад смогла отобрать очки у "Карпат" - 2:2. Перед этим туром киевляне занимали 12-е место, но от зоны переходных матчей расстояние всего в одно очко.

По сравнению с прошлым туром Сергей Шищенко сделал две замены в стартовом составе. Тарануха и Черненко вышли вместо Бычека и Груши. У хозяев сегодня с первых минут вышли Смиян, Шарай и Годя. В запасе остались Луан, Шевченко и Гайдучик.

Ровенский коллектив с первых минут играл интереснее, но не удавалось довести свои атаки до логического завершения. Вспомнить можно разве что полумоменты. После прострела Дахновского вовремя сориентировался Марченко и не позволил игроку "Вереса" пробить по мячу. В середине первого тайма голкипер "Оболони" вступил в игру после того, как мяч после удара Смияна по довольно интересной траектории едва не залетел в ворота. А вот гости на 27-й минуте смогли открыть счет. Устименко отдал передачу на Тарануху, тот ворвался в штрафную и точным ударом в ближний верхний угол отправил мяч в сетку - 1:0. Образцовая атака команды Сергея Шищенко и важнейший гол.

На 33-й минуте должны были сравнивать счет хозяева, но удар Дахновского парировал Марченко. Через минуту произошел эпизод, который существенно повлиял на ход противостояния. Куция получил вторую желтую за симуляцию и это удаление! Очень непростой эпизод, но решение арбитра уже не изменить. В конце тайма гости реализовали численное большинство. Удар Стасюка парировал Кожухарь, но первым на добивании оказался Ильин - 0:2. И это очень серьезная заявку на победу!

В начале второго тайма Гончаренко пробивал со штрафного, но снова свое мастерство продемонстрировал 18-летний голкипер "Оболони". Киевляне прогнозируемо отдали инициативу соперникам и играли по счету. Много сумбура было в игре "Вереса" после перерыва. Вязкий футбол и медленный темп полностью устраивал гостей. На 79-й минуте мог вернуть интригу в матч Венделл, но и он не смог переиграть Марченко.

В итоге, второе подряд поражение "Вереса". Три очка позволили "Оболони" подняться на 11-е место и оторваться от зоны переходных матчей.

Vbet Лига. 27-й тур

"Верес" - "Оболонь" 0:2

Голы: Тарануха (27), Ильин (42)

Удаление: Куция (34)

"Верес": Кожухарь - Смиян, Вовченко, Гончаренко, Куция - Дахновский, Харатин, Клец (Венделл, 68), Шарай (Гайдучик, 63) - Степанюк (Луан, 63), Годя (Протасевич, 46)

"Оболонь": Марченко - Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ильин - Черненко (Бычек, 58), Курко (Мороз, 73), Витенчук (Слободян, 80) - Тарануха (Груша, 58), Устименко (Близниченко, 58)

По теме
yellow-arrow
Выполнили установку тренера. Герой матча Черноморец - Шахтер оценил игру своей команды
yellow-arrow
Лидер проявил себя во всей красе. Ингулец – Динамо 0:4. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Впервые за четверть века. Шахтер отметился антидостижением в чемпионате Украины
Оболонь (Киев) Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
andy1973 (Рівне)
03.05.2025 в 20:20
Ганьба. Клуб зливає гру.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
andy1973 (Рівне)
03.05.2025 в 20:20
Ганьба. Клуб зливає гру.
Ответить
0
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
03.05.2025 в 20:20
Верес и Зоря уже отыграли-теперь как на базаре- кто и сколько даст....
Ответить
0
0
Не люблю футбол (Хорол)
03.05.2025 в 20:15
Планова роздача очків Вереса...
Ответить
1
0
mtcn307 (Ровно)
03.05.2025 в 20:00
Статистика: Верес 11 фолів - 8 жовтих карток, Оболонь 16 фолів - 4 жовтих картки Але ключове рішення на 34 хвилині - суддя не переглянув VAR коли показували другу жовту Куції за симуляцію, якої не було. Куція не міг уникнути контакту і навмисне не падав що видно з усіх повторів.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости