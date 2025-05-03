УПЛ. Верес - Оболонь 0:2. Киевляне отрываются от зоны переходных матчей

В Ровно местный "Верес" принимал "Оболонь" в матче 27-го тура УПЛ. "Верес" сейчас относится к тем коллективам, которых можно назвать крепкими середняками. А вот киевляне продолжают ожесточенную борьбу за выживание.

В прошлом туре ровенский коллектив сенсационно разгромно уступил "Ворскле" - 0:3. После игры Шандрук сказал, что полтавчане больше хотели выиграть. "Оболонь" неделю назад смогла отобрать очки у "Карпат" - 2:2. Перед этим туром киевляне занимали 12-е место, но от зоны переходных матчей расстояние всего в одно очко.

По сравнению с прошлым туром Сергей Шищенко сделал две замены в стартовом составе. Тарануха и Черненко вышли вместо Бычека и Груши. У хозяев сегодня с первых минут вышли Смиян, Шарай и Годя. В запасе остались Луан, Шевченко и Гайдучик.

Ровенский коллектив с первых минут играл интереснее, но не удавалось довести свои атаки до логического завершения. Вспомнить можно разве что полумоменты. После прострела Дахновского вовремя сориентировался Марченко и не позволил игроку "Вереса" пробить по мячу. В середине первого тайма голкипер "Оболони" вступил в игру после того, как мяч после удара Смияна по довольно интересной траектории едва не залетел в ворота. А вот гости на 27-й минуте смогли открыть счет. Устименко отдал передачу на Тарануху, тот ворвался в штрафную и точным ударом в ближний верхний угол отправил мяч в сетку - 1:0. Образцовая атака команды Сергея Шищенко и важнейший гол.

На 33-й минуте должны были сравнивать счет хозяева, но удар Дахновского парировал Марченко. Через минуту произошел эпизод, который существенно повлиял на ход противостояния. Куция получил вторую желтую за симуляцию и это удаление! Очень непростой эпизод, но решение арбитра уже не изменить. В конце тайма гости реализовали численное большинство. Удар Стасюка парировал Кожухарь, но первым на добивании оказался Ильин - 0:2. И это очень серьезная заявку на победу!

В начале второго тайма Гончаренко пробивал со штрафного, но снова свое мастерство продемонстрировал 18-летний голкипер "Оболони". Киевляне прогнозируемо отдали инициативу соперникам и играли по счету. Много сумбура было в игре "Вереса" после перерыва. Вязкий футбол и медленный темп полностью устраивал гостей. На 79-й минуте мог вернуть интригу в матч Венделл, но и он не смог переиграть Марченко.

В итоге, второе подряд поражение "Вереса". Три очка позволили "Оболони" подняться на 11-е место и оторваться от зоны переходных матчей.

Vbet Лига. 27-й тур

"Верес" - "Оболонь" 0:2

Голы: Тарануха (27), Ильин (42)

Удаление: Куция (34)

"Верес": Кожухарь - Смиян, Вовченко, Гончаренко, Куция - Дахновский, Харатин, Клец (Венделл, 68), Шарай (Гайдучик, 63) - Степанюк (Луан, 63), Годя (Протасевич, 46)

"Оболонь": Марченко - Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ильин - Черненко (Бычек, 58), Курко (Мороз, 73), Витенчук (Слободян, 80) - Тарануха (Груша, 58), Устименко (Близниченко, 58)