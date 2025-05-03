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ЛНЗ – Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
ЛНЗ - Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.05.25 ⋊ УПЛ UA-Футбол
ФК Зоря
Встреча команд, не оправдавших надежд болельщиков на текущий сезон. "Заря" так и не смогла побороться за еврокубки, хотя в определенный момент казалось, что подопечные Бартуловича нашли свою игру. В "ЛНЗ" ситуация еще хуже, ведь команда находится в нижней части турнирной таблицы и еще может упасть в зону переходных матчей.
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Поединок двадцать седьмого тура УПЛ сезона 2024/2025 "ЛНЗ" - "Заря" состоится в воскресенье, 4 мая 2025 года, в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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