  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ – Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ – Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига

ЛНЗ - Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.05.25 ⋊ УПЛ UA-Футбол

ЛНЗ – Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

ФК Зоря

Новина українською

Встреча команд, не оправдавших надежд болельщиков на текущий сезон. "Заря" так и не смогла побороться за еврокубки, хотя в определенный момент казалось, что подопечные Бартуловича нашли свою игру. В "ЛНЗ" ситуация еще хуже, ведь команда находится в нижней части турнирной таблицы и еще может упасть в зону переходных матчей.

Favbet
1.96
3.35
4.35
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок двадцать седьмого тура УПЛ сезона 2024/2025 "ЛНЗ" - "Заря" состоится в воскресенье, 4 мая 2025 года, в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу ЛНЗ - Зоря
Смотреть трансляцию


Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Верес - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Оболонь дважды забила Вересу до перерыва, а ровенская команда играет в меньшинстве
yellow-arrow
Шовковский объяснил, почему оставил Ярмоленко в запасе и причину отсутствия на матче Михавко
Заря (Луганск) УПЛ Где смотреть футбол ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости