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Шовковский объяснил, почему оставил Ярмоленко в запасе и причину отсутствия на матче Михавко

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Шовковский объяснил, почему оставил Ярмоленко в запасе и причину отсутствия на матче Михавко

Getty Images / Global Images Ukraine

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Тренер "Динамо" Александр Шовковский в эфире УПЛ ТВ объяснил, почему оставил Ярмоленко в запасе и причину отсутствия на матче Михавко.

Наставник сообщил, что причина в травмах.

"В матче против "Шахтера" Тарас столкнулся против Эгиналду. Он получил болезненное повреждение, которое дало о себе знать. Он с нами не тренировался весь период. Мы решили его поберечь, чтобы он мог восстановиться.

У Ярмоленко есть тоже определенная проблема и чтобы ее не усугубить, дали отдохнуть", - сказал Шовковский.

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Напомним, что "Динамо" обыграло "Ингулец" со счетом 4:0 и занимает первое место в турнирной таблице.

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Андрей Ярмоленко Александр Шовковский Тарас Михавко
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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