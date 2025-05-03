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Шовковский объяснил, почему оставил Ярмоленко в запасе и причину отсутствия на матче Михавко
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Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Динамо" Александр Шовковский в эфире УПЛ ТВ объяснил, почему оставил Ярмоленко в запасе и причину отсутствия на матче Михавко.
Наставник сообщил, что причина в травмах.
"В матче против "Шахтера" Тарас столкнулся против Эгиналду. Он получил болезненное повреждение, которое дало о себе знать. Он с нами не тренировался весь период. Мы решили его поберечь, чтобы он мог восстановиться.
У Ярмоленко есть тоже определенная проблема и чтобы ее не усугубить, дали отдохнуть", - сказал Шовковский.
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Напомним, что "Динамо" обыграло "Ингулец" со счетом 4:0 и занимает первое место в турнирной таблице.
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