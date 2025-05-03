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Оболонь дважды забила Вересу до перерыва, а ровенская команда играет в меньшинстве

Премьер-лига
Обновлено

Неудачный первый тайм для хозяев

Оболонь дважды забила Вересу до перерыва, а ровенская команда играет в меньшинстве

Фото: ФК Оболонь

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В 27-м туре УПЛ "Верес" принимает на "Авангарде" столичных "пивоваров".

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На экваторе первого тайма Ростислав Тарануха вывел гостей вперед. У киевского коллектива прошла атака по центру, Денис Устименко отдал передачу на партнера. Тот оказался на ударной позиции в штрафной и отправил мяч в ближнюю девятку.

Через 7 минут после взятия ворот подопечные Шандрука остались вдесятером. Гиорги Куция еще до перерыва заработал вторую желтую карточку.

Под занавес первой 45-минутки команда Шищенко удвоила цифры на табло. Устименко нашел в штрафной Петра Стасюка, Андрей Кожухарь среагировал на его мощный выстрел, но Олег Ильин удачно сыграл на добивании.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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