Оболонь дважды забила Вересу до перерыва, а ровенская команда играет в меньшинстве

В 27-м туре УПЛ "Верес" принимает на "Авангарде" столичных "пивоваров".

На экваторе первого тайма Ростислав Тарануха вывел гостей вперед. У киевского коллектива прошла атака по центру, Денис Устименко отдал передачу на партнера. Тот оказался на ударной позиции в штрафной и отправил мяч в ближнюю девятку.

Через 7 минут после взятия ворот подопечные Шандрука остались вдесятером. Гиорги Куция еще до перерыва заработал вторую желтую карточку.

Под занавес первой 45-минутки команда Шищенко удвоила цифры на табло. Устименко нашел в штрафной Петра Стасюка, Андрей Кожухарь среагировал на его мощный выстрел, но Олег Ильин удачно сыграл на добивании.