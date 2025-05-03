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Впервые за четверть века. Шахтер отметился антидостижением в чемпионате Украины

Премьер-лига
Обновлено

Пришли другие времена

Впервые за четверть века. Шахтер отметился антидостижением в чемпионате Украины

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

После результатов 27-го тура УПЛ "Шахтер" вылетел из борьбы за чемпионство. Таким образом, впервые после сезона 1999/00 донецкий клуб не будет участвовать в Лиге чемпионов.

Сейчас донецкий клуб занимает третье место, имея 57 очков. "Динамо", в свою очередь, заработало 67 баллов. До завершения чемпионата - 3 тура. Второе место занимает "Александрия". Команда Ротаня еще не сыграла свой матч 27-го тура. Сейчас у нее 60 очков.

Читайте такжеСнова не знаем сильнейшего . Во Львове прошёл ремейк матча первого круга. Анализ игры Шахтер – Динамо

Впервые за 25 лет "Шахтер" покинул элиту европейского футбола. Команда Марино Пушича претендует на Лигу Европы и Лигу конференций.

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Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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andrey B
03.05.2025 в 19:43
кто ответит за этот провал?надеюсь дни пушича в шахтёре сочтены.и те кто его привёл в шахтёр пусть тоже получат по заслугам
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Комментарии 7
andrey B
03.05.2025 в 19:43
кто ответит за этот провал?надеюсь дни пушича в шахтёре сочтены.и те кто его привёл в шахтёр пусть тоже получат по заслугам
Ответить
3
1
avatar
арерушка (Харьков)
03.05.2025 в 20:05
долбойоб усралекс начинай собирать деньги на ремонт провала. Чтобы донецкие вонючки больше не проваливались
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1
2
andrey B
03.05.2025 в 20:23
жажа -обосранное чмо прикрой е....о
sticker
 
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0
Иванисеня (Ивано Франковск)
03.05.2025 в 19:36
Це яке для деяких зловтіха смакувати невдалий виступ Шахтаря у цьому сезоні!Невдалий для Шахтаря-да,але не для іншої команди. Взяти бронзу-за щастя.Буває таке,що і гранди іноді падають.Але нічого страшного не трапилось.Подивимось Шахтар в інших турнірах.Хочеться побажати Динамо успіхів в ЛЧ,не таких як у минулому році в ЛЄ,да якщо вони проб'ються у груповий турнір.Треба сказати велике "дякую"гірникам,що останні роки тягнули для всієї України залікові бали до всіх турнірів.Але,хай відпочинуть від ЛЧ у цьому році,наведуть порядок у своїх рядах,щоб наступного року не було таких провалів,як в цьому чемпіонаті.І на останок.Попереду гра в фіналі КУ.Мені хочеться,щоб кияни раділи не нічиєй з Шахтарем,як своїй перемозі,а насправді зробили Шахтарю конкуренцію.А то якось дивно та соромно-чемпіони,а радіють нічиєй з бронзовим призером
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355547 (Запорожье)
03.05.2025 в 20:13
Сейчас наши команды, не конкурентно способны в еврокубках, по всем известным причинам, хотя при других обстоятельствах, падение конкуренции все равно было, просто оно растянулась бы во времени, и не было так заметно, сейчас возможны только локальные успехи, про системные и структурные пока нужно забыть, глобально решать задачу в турнире на дистанции, пока невозможно
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2
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aleks68
03.05.2025 в 19:24
способны сделать выводы или нет
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2
1
avatar
att119 (Луцьк)
03.05.2025 в 19:14
Це ганьба
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