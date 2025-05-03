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Впервые за четверть века. Шахтер отметился антидостижением в чемпионате Украины
Пришли другие времена
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
После результатов 27-го тура УПЛ "Шахтер" вылетел из борьбы за чемпионство. Таким образом, впервые после сезона 1999/00 донецкий клуб не будет участвовать в Лиге чемпионов.
Сейчас донецкий клуб занимает третье место, имея 57 очков. "Динамо", в свою очередь, заработало 67 баллов. До завершения чемпионата - 3 тура. Второе место занимает "Александрия". Команда Ротаня еще не сыграла свой матч 27-го тура. Сейчас у нее 60 очков.
Впервые за 25 лет "Шахтер" покинул элиту европейского футбола. Команда Марино Пушича претендует на Лигу Европы и Лигу конференций.
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